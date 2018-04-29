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Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ

Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ
Під Луцьком потяг зробив екстрену зупинку через повідомлення про замінування.

Інцидент трапився 28 червня. Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.

За попередніми даними, “замінувала” потяг п’яна пасажирка. Вона подзвонила в поліцію з повідомленням про наявність вибухівки у вагоні. Потяг здійснив зупинку у селі Дачне, на місце приїхали правоохоронці.

За попередніми даними, жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин у вагонах не знайшли.

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Теги: потяг, жінка, п'яна, замінування
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