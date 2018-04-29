Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ





Інцидент трапився 28 червня. Про це



За попередніми даними, “замінувала” потяг п’яна пасажирка. Вона подзвонила в поліцію з повідомленням про наявність вибухівки у вагоні. Потяг здійснив зупинку у селі Дачне, на місце приїхали правоохоронці.



За попередніми даними, жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин у вагонах не знайшли.

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