Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ
Сьогодні, 01:24
Під Луцьком потяг зробив екстрену зупинку через повідомлення про замінування.
Інцидент трапився 28 червня. Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.
За попередніми даними, “замінувала” потяг п’яна пасажирка. Вона подзвонила в поліцію з повідомленням про наявність вибухівки у вагоні. Потяг здійснив зупинку у селі Дачне, на місце приїхали правоохоронці.
За попередніми даними, жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин у вагонах не знайшли.
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Інцидент трапився 28 червня. Про це 12 каналу стало відомо з власних джерел.
За попередніми даними, “замінувала” потяг п’яна пасажирка. Вона подзвонила в поліцію з повідомленням про наявність вибухівки у вагоні. Потяг здійснив зупинку у селі Дачне, на місце приїхали правоохоронці.
За попередніми даними, жодних вибухонебезпечних пристроїв чи речовин у вагонах не знайшли.
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