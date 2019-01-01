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У чагарниках на околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

У чагарниках на околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною
27 червня о 21:00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили валізу з тілом мертвої дитини.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

За вказаною адресою одразу виїхало керівництво ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативні групи ГУНП і Садгірського відділення поліції, кінологічна та криміналістична служби.

На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика, віком приблизно до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

За вказаним фактом слідчі Садгірського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У чагарниках на околиці Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною

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Теги: Чернівці, поліція, хлопчик, вбивство, валіза
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