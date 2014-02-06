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Лікарню на Волині – ліквідують

Лікарню на Волині – ліквідують
27-го червня відбулася сесія Володимир-Волинської районної ради, на якій розглянули питання про ліквідацію Устилузької міської лікарні і створення на її базі терапевничного відділення №2 КП “Володимир-Волинське ТМО”, – повідомляє Буг.

Як пояснив головний лікар Володимир-Волинського ТМО Олександр Клачук, наразі триває процес ліквідації медичного закладу в тій формі, в якій він існує на сьогодні. Із жовтня 2019 року планують перевести заклад в стан комунального підприємства і будуть фінансуватися відповідно до кількості наданих медичних послуг пацієнтам.

За словами головного лікаря, володимирська лікарня планує однією з перших перейти на таку форму фінансування та роботи. Відповідно постає питання, що далі буде із Устилузькою міською лікарнею, яка до цього входила в склад ТМО. Клачук запропонував підтримати рішення, щоб на базі цієї лікарні облаштувати терапевтичне відділення №2.

Додамо, що в Устилузькій лікарні передбачено 20 ліжко-місць для пацієнтів.

На сесії був присутній голова Устилузької ОТГ Віктор Поліщук, який зазначив, що 24-го червня детально вивчили це питання і вже 25-го скликали сесію депутатів ОТГ, яка підтримала рішення про ліквідацію лікарні і створення на її базі відділення КП “Володимир-Волинського ТМО”.

“Якщо не буде вистачати коштів, для того щоб терапевтичне відділення №2 на базі колишньої лікарні функціонувало, то з бюджету громади ми зможемо дофінансовувати”, – запевнив Поліщук.

Депутати Володимир-Волинської районної ради підтримали цей проект рішення.

Додамо, що одним із співзасновників Володимир-Волинського ТМО є ще й Володимир-Волинська міська рада. Депутати районної ради голосуванням підтримали ще й звернення депутатів Устилузької міської ради до володимирських міських обранців, щоб останні підтримали ліквідацію ТМО і створення відділення в Устилузі.

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Теги: Устилуг, лікарня, ліквідація, Володимир-Волинське ТМО
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