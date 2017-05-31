вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В України зростуть ціни на квитки на потяги «Укрзалізниці»

В України зростуть ціни на квитки на потяги «Укрзалізниці»
АТ “Укрзалізниця” планує підняти тарифи на пасажирські перевезення до ринкового рівня. Про це зазначається в проекті проспекту емісії єврооблігацій “Укрзалізниці”, інформує “Інтерфакс-Україна“.

“Однією з цілей Програми реформ (“Укрзалізниці” – ІФ) є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення ґрунтувалися на рівнях попиту і пропозиції на ринку”, – зазначає “Укрзалізниця” в тексті проспекту емісії, наполягаючи на тому, що компанія зможе скористатися можливостями, які надасть ця зміна, оскільки вона вже успішно впровадила таку цінову політику для своїх вагонів “Інтерсіті+” бізнес-класу.

Компанія також планує відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних компаній – відповідний проект закону вже поданий до парламенту.

Водночас в “Укрзалізниці” зазначили, що реалізація заходів, спрямованих на посилення конкуренції на ринку вантажних і пасажирських залізничних перевезень в Україні, може мати непередбачені наслідки, які спроможні здійснити істотний вплив на діяльність компанії і віднести дерегуляцію ринку до факторів ризику.

Компанія також визначила пріоритети для майбутніх рішень про капітальні витрати, які спрямовані на сприяння подальшій модернізації і розвитку інфраструктури залізничного транспорту.

У довгостроковій перспективі “Укрзалізниця” також планує впровадити механізм фінансової підтримки для усунення перехресного субсидування втрат при перевезенні пасажирів із прибутку від вантажних перевезень. А також розраховує на збільшення кількості приватних компаній, які володіють пасажирськими вагонами.

У компанії очікують, що в районах із низькою щільністю населення буде побудовано місцеві залізниці на основі промислового залізничного транспорту та вузькоколійних залізничних шляхів.

Другий етап передбачає також створення комерційних компаній у секторах приміських і регіональних пасажирських перевезень, які належатимуть місцевим органам влади, “Укрзалізниці” та іншим юридичним особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, квиток, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В України зростуть ціни на квитки на потяги «Укрзалізниці»
Сьогодні, 02:38
Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ
Сьогодні, 01:24
Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО
Сьогодні, 00:36
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні введуть в обіг нові номінали монет
28 червень, 23:34
Схожі новини
«Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки «Укрзалізниця» суттєво підвищить ціни на квитки
04 березень, 05:12
«Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки «Укрзалізниця» планує збільшити ціну на квитки
31 травень, 2017, 11:38
«Укрзалізниця» підніме ціни на квитки «Укрзалізниця» підніме ціни на квитки
21 грудень, 2016, 10:17
На Волинь пустять вагони Харків-Луцьк На Волинь пустять вагони Харків-Луцьк
21 листопад, 2016, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В України зростуть ціни на квитки на потяги «Укрзалізниці»
Сьогодні, 02:38
 0
Поблизу Луцька п’яна жінка «замінувала» потяг – ЗМІ
Сьогодні, 01:24
 0
Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО
Сьогодні, 00:36
 0
29 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні введуть в обіг нові номінали монет
28 червень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿