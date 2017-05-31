В України зростуть ціни на квитки на потяги «Укрзалізниці»





“Однією з цілей Програми реформ (“Укрзалізниці” – ІФ) є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення ґрунтувалися на рівнях попиту і пропозиції на ринку”, – зазначає “Укрзалізниця” в тексті проспекту емісії, наполягаючи на тому, що компанія зможе скористатися можливостями, які надасть ця зміна, оскільки вона вже успішно впровадила таку цінову політику для своїх вагонів “Інтерсіті+” бізнес-класу.



Компанія також планує відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних компаній – відповідний проект закону вже поданий до парламенту.



Водночас в “Укрзалізниці” зазначили, що реалізація заходів, спрямованих на посилення конкуренції на ринку вантажних і пасажирських залізничних перевезень в Україні, може мати непередбачені наслідки, які спроможні здійснити істотний вплив на діяльність компанії і віднести дерегуляцію ринку до факторів ризику.



Компанія також визначила пріоритети для майбутніх рішень про капітальні витрати, які спрямовані на сприяння подальшій модернізації і розвитку інфраструктури залізничного транспорту.



У довгостроковій перспективі “Укрзалізниця” також планує впровадити механізм фінансової підтримки для усунення перехресного субсидування втрат при перевезенні пасажирів із прибутку від вантажних перевезень. А також розраховує на збільшення кількості приватних компаній, які володіють пасажирськими вагонами.



У компанії очікують, що в районах із низькою щільністю населення буде побудовано місцеві залізниці на основі промислового залізничного транспорту та вузькоколійних залізничних шляхів.



Другий етап передбачає також створення комерційних компаній у секторах приміських і регіональних пасажирських перевезень, які належатимуть місцевим органам влади, “Укрзалізниці” та іншим юридичним особам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. АТ “Укрзалізниця” планує підняти тарифи на пасажирські перевезення до ринкового рівня. Про це зазначається в проекті проспекту емісії єврооблігацій “Укрзалізниці”, інформує “Інтерфакс-Україна“ “Однією з цілей Програми реформ (“Укрзалізниці” – ІФ) є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення ґрунтувалися на рівнях попиту і пропозиції на ринку”, – зазначає “Укрзалізниця” в тексті проспекту емісії, наполягаючи на тому, що компанія зможе скористатися можливостями, які надасть ця зміна, оскільки вона вже успішно впровадила таку цінову політику для своїх вагонів “Інтерсіті+” бізнес-класу.Компанія також планує відкрити доступ до ринку залізничних перевезень для приватних компаній – відповідний проект закону вже поданий до парламенту.Водночас в “Укрзалізниці” зазначили, що реалізація заходів, спрямованих на посилення конкуренції на ринку вантажних і пасажирських залізничних перевезень в Україні, може мати непередбачені наслідки, які спроможні здійснити істотний вплив на діяльність компанії і віднести дерегуляцію ринку до факторів ризику.Компанія також визначила пріоритети для майбутніх рішень про капітальні витрати, які спрямовані на сприяння подальшій модернізації і розвитку інфраструктури залізничного транспорту.У довгостроковій перспективі “Укрзалізниця” також планує впровадити механізм фінансової підтримки для усунення перехресного субсидування втрат при перевезенні пасажирів із прибутку від вантажних перевезень. А також розраховує на збільшення кількості приватних компаній, які володіють пасажирськими вагонами.У компанії очікують, що в районах із низькою щільністю населення буде побудовано місцеві залізниці на основі промислового залізничного транспорту та вузькоколійних залізничних шляхів.Другий етап передбачає також створення комерційних компаній у секторах приміських і регіональних пасажирських перевезень, які належатимуть місцевим органам влади, “Укрзалізниці” та іншим юридичним особам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію