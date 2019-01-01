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Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів

Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів
Відділи ДВС Волинської області поділилися результатами позитивних напрацювань.

З початку року найбільш вдалі результати щодо стягнення аліментів на утримання дітей показали Ковельський міськрайонний ВДВС, Володимир-Волинський міськрайонний ВДВС, другий ВДВС Луцька, Нововолинський міський ВДВС, Рожищенський районний ВДВС. Про це розповіла прес-секретар юстиції Волині Богдана Хома - пише Район.Володимир-Волинський.

Відтак, перше місце за загальною сумою стягнених аліментів посів Ковельський відділ. Наразі в районі виплатили вже 6,2 мільйонів гривень аліментів.
Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів

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Теги: аліменти, стягнення, гроші
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