Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів





З початку року найбільш вдалі результати щодо стягнення аліментів на утримання дітей показали Ковельський міськрайонний ВДВС, Володимир-Волинський міськрайонний ВДВС, другий ВДВС Луцька, Нововолинський міський ВДВС, Рожищенський районний ВДВС. Про це розповіла прес-секретар юстиції Волині Богдана Хома - пише



Відтак, перше місце за загальною сумою стягнених аліментів посів Ковельський відділ. Наразі в районі виплатили вже 6,2 мільйонів гривень аліментів.



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