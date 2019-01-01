Курс валют у Луцьку на 29 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.986, а продаж - 26.339.
Євро при купівлі становить - 29.359, продажу - 29.945.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.081.
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Євро при купівлі становить - 29.359, продажу - 29.945.
Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.081.
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