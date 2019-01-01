вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 29 червня

Курс валют у Луцьку на 29 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.986, а продаж - 26.339.

Євро при купівлі становить - 29.359, продажу - 29.945.

Курс російського рубля: купівля - 0.358, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.614, продаж - 7.081.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 29 червня
Сьогодні, 09:00
Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів
Сьогодні, 08:24
Лікарню на Волині – ліквідують
Сьогодні, 07:22
В Україні зростуть соцвиплати: які та на скільки
Сьогодні, 06:29
На Волині зменшилась кількість населення
Сьогодні, 05:07
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 27 червня Курс валют у Луцьку на 27 червня
27 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 червня Курс валют у Луцьку на 26 червня
26 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 25 червня Курс валют у Луцьку на 25 червня
25 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 24 червня Курс валют у Луцьку на 24 червня
24 червень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 29 червня
Сьогодні, 09:00
 0
Назвали ТОП-5 районів Волині, де стягнули найбільше аліментів
Сьогодні, 08:24
 0
Лікарню на Волині – ліквідують
Сьогодні, 07:22
 0
В Україні зростуть соцвиплати: які та на скільки
Сьогодні, 06:29
 0
На Волині зменшилась кількість населення
Сьогодні, 05:07
 0
Медіа
відео
1/8
﻿