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На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО

На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО
У Володимирі-Волинському зіткнулись автівка та мотокицл.

ДТП трапилась 28 червня на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, – пише БУГ.

Стан учасників ДТП наразі не відомий.

Як повідомили очевидці пригоди журналістам, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 22:30.

Мотоцикліст їхав із вулиці Цинкаловського в напрямку Драгоманова і не пропустив автівку, яка рухалася із центру міста по Ковельській.

На місці ДТП практично відразу зупинилися поліцейські, які їхали повз.

Додамо, що на перехресті Драгоманова та Ковельської в цей час доби на світлофорі вмикається жовтий миготливий сигнал світлофора.

Деталі згодом.

На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО
На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь
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