На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 10:33
У Володимирі-Волинському зіткнулись автівка та мотокицл.
ДТП трапилась 28 червня на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, – пише БУГ.
Стан учасників ДТП наразі не відомий.
Як повідомили очевидці пригоди журналістам, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 22:30.
Мотоцикліст їхав із вулиці Цинкаловського в напрямку Драгоманова і не пропустив автівку, яка рухалася із центру міста по Ковельській.
На місці ДТП практично відразу зупинилися поліцейські, які їхали повз.
Додамо, що на перехресті Драгоманова та Ковельської в цей час доби на світлофорі вмикається жовтий миготливий сигнал світлофора.
Деталі згодом.
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ДТП трапилась 28 червня на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, – пише БУГ.
Стан учасників ДТП наразі не відомий.
Як повідомили очевидці пригоди журналістам, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 22:30.
Мотоцикліст їхав із вулиці Цинкаловського в напрямку Драгоманова і не пропустив автівку, яка рухалася із центру міста по Ковельській.
На місці ДТП практично відразу зупинилися поліцейські, які їхали повз.
Додамо, що на перехресті Драгоманова та Ковельської в цей час доби на світлофорі вмикається жовтий миготливий сигнал світлофора.
Деталі згодом.
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