На Волині ВАЗ збив мотоцикліста. ФОТО





ДТП трапилась 28 червня на перехресті вулиць Ковельської та Драгоманова, – пише



Стан учасників ДТП наразі не відомий.



Як повідомили очевидці пригоди журналістам, дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 22:30.



Мотоцикліст їхав із вулиці Цинкаловського в напрямку Драгоманова і не пропустив автівку, яка рухалася із центру міста по Ковельській.



На місці ДТП практично відразу зупинилися поліцейські, які їхали повз.



Додамо, що на перехресті Драгоманова та Ковельської в цей час доби на світлофорі вмикається жовтий миготливий сигнал світлофора.



Деталі згодом.





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