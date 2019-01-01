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Не можна сваритись та сіяти: прикмети та іменини 29 червня

Не можна сваритись та сіяти: прикмети та іменини 29 червня
29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр.

Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна, – пише 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон.

Народні прикмети на 29 червня

– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.

Що можна робити 29 червня

1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.

2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.

3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.

Що не можна робити 29 червня

1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.

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Теги: свято
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