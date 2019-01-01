Не можна сваритись та сіяти: прикмети та іменини 29 червня





Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна, – пише



Іменини сьогодні святкують: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихон.



Народні прикмети на 29 червня



– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.



Що можна робити 29 червня



1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.



2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.



3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.



Що не можна робити 29 червня



1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 червня в народному календарі вшановують святого Тихона, який жив на острові Кіпр.Вже у ранньому віці він відкрив у собі дар зцілювати людей. Це свято називають тихим. Кажуть, що в цей день птахи затихають, і сіяти вже нічого не можна, – пише 24 канал Іменини сьогодні святкують:– Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.1. Рекомендується в цей день збирати лікарські трави, адже саме в цей день трави будуть помічними та цілющими.2. На Тихона прийнято молитися йому і просити подарувати багатий урожай.3. Молитва Тихону допоможе стримати зубний біль.1. У цей день не можна сваритися із сусідами та близькими, адже якщо здійняти сварку, то увесь місяць сваритиметесь.

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