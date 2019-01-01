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У Луцьку вночі горів балкон. ФОТО

У Луцьку вночі горів балкон. ФОТО
У Луцьку вночі на вулиці 8 Березня сталась пожежа.

Інцидент трапився 29 червня, – пишуть Волинські Новини.

Так, близько 3-ї години ночі до пожежної частини надійшов виклик про пожежу на вулиці 8 Березня, 26. Рятувальники прибули на місце інциденту та виявили загоряння балкону у другому під'їзді.

Оскільки вогонь не набрав великої потужності, то локалізувати місце загоряння вдалося дуже швидко. Зі слів рятувальників, можливою причиною загоряння міг стати недопалок.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У Луцьку вночі горів балкон. ФОТО
У Луцьку вночі горів балкон. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк
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