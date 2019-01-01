Богдана Новарчук запевнила, що не випускає бродячих собак у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
Богдана Новарчук заявила, ГО «Порятунок чотирилапих» не є причиною збільшення кількості бродячих псів у Луцьку.
Дискусія щодо цього питання розгорілася 27 червня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», – пише Конкурент.
Нагадаємо, що законність діяльності ГО «Порятунок чотирилапих» ставлять під сумнів. У січні 2019 року на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстровано петицію, де вказано, що в Луцьку помічають тварин, які звезені з інших міст. У Луцькраді петицію скерували до Держспоживслужби для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції.
«Є понад 30 клієнтів, які укладають з нами угоди. Це можуть бути і приватні підприємства, і міські ради, сільські. Два міста — це міські ради Славути та Ківерців, які не хочуть повернення назад. У Ківерцях стався випадок, коли дитина померла від сказу. Вони досі не можуть оговтатися. Вони не хочуть повторення інциденту, тому вони не хочуть повернення тварин.
У Ківерцях тварин не є дуже багато. Ми їздимо туди з періодом у кілька місяців. За то час ми тварин, яких відловлюємо, ми їх прилаштовуємо. Минулого разу ми відловили там вісім тварин. Це не є великою кількістю тварин, аби ми не могли їх прилаштувати», – пояснила в ефірі Богдана Новарчук.
Прилаштовувати тварин, зі слів Новарчук, допомагають волонтери, які виносять собак на ринок, розміщують оголошення в мережі. Вона каже, що механізм, який використовують за кордоном, і який є ефективним.
Щодо інших міст, то частину тварин повертають на місце, а інших прилаштовують.
«Кожна тварина фіксується, записують її дані. Ми робимо рейди-перевірки, деяких у телефонному режимі, деяких об’їжджаємо, аби тварини знову не опинилися на вулиці», – запевнила Новарчук.
На питання ведучої Луїзи Киримової про те, чи є якісь гарантії, що ці пси не опиняються на вулицях Луцька, Богдана Новарчук зазначила:
«Гарантії — це моє слово. Я не можу дізнати портативний засіб, який може перенести нас у минуле чи майбутнє, щоб показати нашу роботу. Люди, які хочуть співпрацювати, їздять з нами на вилов. В кожному місті з нами сідає волонтер, представник влади, який їздить на вилов. У мене на «Фейсбуці» є багато фотографій з тваринами, яких ми прилаштували. Понад сотня фотографій, на яких люди погодилися фотографувати».
Вона також додала, що діяльність організації перевірила велика кількість контролюючих структур.
Натомість директорка КП «Ласка» Наталія Рудь вбачає в такій діяльності порушення санітарних норм, що запобігають розповсюдженню сказу. Богдана Новарчук апелювала, що зазначені норми щодо ветеринарних документів стосуються домашні тварини.
«У нас є карантинний майданчик у Рованцях», – запевнила директорка ГО «Порятунок чотирилапих».
На питання про те, чи випускає організація тварин на вулиці міста, Богдана Новарчук відповіла: «Звичайно, що ні. У цьому немає ніякої потреби».
Вона також запевнила, що працюючи з іншими містами області, вона допомагає Луцьку, бо таким чином сюди не мігрують тварини.
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Дискусія щодо цього питання розгорілася 27 червня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», – пише Конкурент.
Нагадаємо, що законність діяльності ГО «Порятунок чотирилапих» ставлять під сумнів. У січні 2019 року на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстровано петицію, де вказано, що в Луцьку помічають тварин, які звезені з інших міст. У Луцькраді петицію скерували до Держспоживслужби для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції.
«Є понад 30 клієнтів, які укладають з нами угоди. Це можуть бути і приватні підприємства, і міські ради, сільські. Два міста — це міські ради Славути та Ківерців, які не хочуть повернення назад. У Ківерцях стався випадок, коли дитина померла від сказу. Вони досі не можуть оговтатися. Вони не хочуть повторення інциденту, тому вони не хочуть повернення тварин.
У Ківерцях тварин не є дуже багато. Ми їздимо туди з періодом у кілька місяців. За то час ми тварин, яких відловлюємо, ми їх прилаштовуємо. Минулого разу ми відловили там вісім тварин. Це не є великою кількістю тварин, аби ми не могли їх прилаштувати», – пояснила в ефірі Богдана Новарчук.
Прилаштовувати тварин, зі слів Новарчук, допомагають волонтери, які виносять собак на ринок, розміщують оголошення в мережі. Вона каже, що механізм, який використовують за кордоном, і який є ефективним.
Щодо інших міст, то частину тварин повертають на місце, а інших прилаштовують.
«Кожна тварина фіксується, записують її дані. Ми робимо рейди-перевірки, деяких у телефонному режимі, деяких об’їжджаємо, аби тварини знову не опинилися на вулиці», – запевнила Новарчук.
На питання ведучої Луїзи Киримової про те, чи є якісь гарантії, що ці пси не опиняються на вулицях Луцька, Богдана Новарчук зазначила:
«Гарантії — це моє слово. Я не можу дізнати портативний засіб, який може перенести нас у минуле чи майбутнє, щоб показати нашу роботу. Люди, які хочуть співпрацювати, їздять з нами на вилов. В кожному місті з нами сідає волонтер, представник влади, який їздить на вилов. У мене на «Фейсбуці» є багато фотографій з тваринами, яких ми прилаштували. Понад сотня фотографій, на яких люди погодилися фотографувати».
Вона також додала, що діяльність організації перевірила велика кількість контролюючих структур.
Натомість директорка КП «Ласка» Наталія Рудь вбачає в такій діяльності порушення санітарних норм, що запобігають розповсюдженню сказу. Богдана Новарчук апелювала, що зазначені норми щодо ветеринарних документів стосуються домашні тварини.
«У нас є карантинний майданчик у Рованцях», – запевнила директорка ГО «Порятунок чотирилапих».
На питання про те, чи випускає організація тварин на вулиці міста, Богдана Новарчук відповіла: «Звичайно, що ні. У цьому немає ніякої потреби».
Вона також запевнила, що працюючи з іншими містами області, вона допомагає Луцьку, бо таким чином сюди не мігрують тварини.
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