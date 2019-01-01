Богдана Новарчук запевнила, що не випускає бродячих собак у Луцьку. ВІДЕО

Богдана Новарчук заявила, ГО «Порятунок чотирилапих» не є причиною збільшення кількості бродячих псів у Луцьку.



Дискусія щодо цього питання розгорілася 27 червня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», – пише



Нагадаємо, що законність діяльності ГО «Порятунок чотирилапих» ставлять під сумнів. У січні 2019 року на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстровано петицію, де вказано, що в Луцьку помічають тварин, які звезені з інших міст. У Луцькраді петицію скерували до Держспоживслужби для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції.



«Є понад 30 клієнтів, які укладають з нами угоди. Це можуть бути і приватні підприємства, і міські ради, сільські. Два міста — це міські ради Славути та Ківерців, які не хочуть повернення назад. У Ківерцях стався випадок, коли дитина померла від сказу. Вони досі не можуть оговтатися. Вони не хочуть повторення інциденту, тому вони не хочуть повернення тварин.



У Ківерцях тварин не є дуже багато. Ми їздимо туди з періодом у кілька місяців. За то час ми тварин, яких відловлюємо, ми їх прилаштовуємо. Минулого разу ми відловили там вісім тварин. Це не є великою кількістю тварин, аби ми не могли їх прилаштувати», – пояснила в ефірі Богдана Новарчук.



Прилаштовувати тварин, зі слів Новарчук, допомагають волонтери, які виносять собак на ринок, розміщують оголошення в мережі. Вона каже, що механізм, який використовують за кордоном, і який є ефективним.



Щодо інших міст, то частину тварин повертають на місце, а інших прилаштовують.



«Кожна тварина фіксується, записують її дані. Ми робимо рейди-перевірки, деяких у телефонному режимі, деяких об’їжджаємо, аби тварини знову не опинилися на вулиці», – запевнила Новарчук.



На питання ведучої Луїзи Киримової про те, чи є якісь гарантії, що ці пси не опиняються на вулицях Луцька, Богдана Новарчук зазначила:



«Гарантії — це моє слово. Я не можу дізнати портативний засіб, який може перенести нас у минуле чи майбутнє, щоб показати нашу роботу. Люди, які хочуть співпрацювати, їздять з нами на вилов. В кожному місті з нами сідає волонтер, представник влади, який їздить на вилов. У мене на «Фейсбуці» є багато фотографій з тваринами, яких ми прилаштували. Понад сотня фотографій, на яких люди погодилися фотографувати».



Вона також додала, що діяльність організації перевірила велика кількість контролюючих структур.



Натомість директорка КП «Ласка» Наталія Рудь вбачає в такій діяльності порушення санітарних норм, що запобігають розповсюдженню сказу. Богдана Новарчук апелювала, що зазначені норми щодо ветеринарних документів стосуються домашні тварини.



«У нас є карантинний майданчик у Рованцях», – запевнила директорка ГО «Порятунок чотирилапих».



На питання про те, чи випускає організація тварин на вулиці міста, Богдана Новарчук відповіла: «Звичайно, що ні. У цьому немає ніякої потреби».



Вона також запевнила, що працюючи з іншими містами області, вона допомагає Луцьку, бо таким чином сюди не мігрують тварини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. заявила, ГО «Порятунок чотирилапих» не є причиною збільшення кількості бродячих псів у Луцьку.Дискусія щодо цього питання розгорілася 27 червня в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» на «12 каналі», – пише Конкурент Нагадаємо, що законність діяльності ГО «Порятунок чотирилапих» ставлять під сумнів. У січні 2019 року на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстровано петицію, де вказано, що в Луцьку помічають тварин, які звезені з інших міст. У Луцькраді петицію скерували до Держспоживслужби для розгляду та вжиття відповідних заходів реагування в межах компетенції.«Є понад 30 клієнтів, які укладають з нами угоди. Це можуть бути і приватні підприємства, і міські ради, сільські. Два міста — це міські ради Славути та Ківерців, які не хочуть повернення назад. У Ківерцях стався випадок, коли дитина померла від сказу. Вони досі не можуть оговтатися. Вони не хочуть повторення інциденту, тому вони не хочуть повернення тварин.У Ківерцях тварин не є дуже багато. Ми їздимо туди з періодом у кілька місяців. За то час ми тварин, яких відловлюємо, ми їх прилаштовуємо. Минулого разу ми відловили там вісім тварин. Це не є великою кількістю тварин, аби ми не могли їх прилаштувати», – пояснила в ефірі Богдана Новарчук.Прилаштовувати тварин, зі слів Новарчук, допомагають волонтери, які виносять собак на ринок, розміщують оголошення в мережі. Вона каже, що механізм, який використовують за кордоном, і який є ефективним.Щодо інших міст, то частину тварин повертають на місце, а інших прилаштовують.«Кожна тварина фіксується, записують її дані. Ми робимо рейди-перевірки, деяких у телефонному режимі, деяких об’їжджаємо, аби тварини знову не опинилися на вулиці», – запевнила Новарчук.На питання ведучоїпро те, чи є якісь гарантії, що ці пси не опиняються на вулицях Луцька, Богдана Новарчук зазначила:«Гарантії — це моє слово. Я не можу дізнати портативний засіб, який може перенести нас у минуле чи майбутнє, щоб показати нашу роботу. Люди, які хочуть співпрацювати, їздять з нами на вилов. В кожному місті з нами сідає волонтер, представник влади, який їздить на вилов. У мене на «Фейсбуці» є багато фотографій з тваринами, яких ми прилаштували. Понад сотня фотографій, на яких люди погодилися фотографувати».Вона також додала, що діяльність організації перевірила велика кількість контролюючих структур.Натомість директорка КП «Ласка»вбачає в такій діяльності порушення санітарних норм, що запобігають розповсюдженню сказу. Богдана Новарчук апелювала, що зазначені норми щодо ветеринарних документів стосуються домашні тварини.«У нас є карантинний майданчик у Рованцях», – запевнила директорка ГО «Порятунок чотирилапих».На питання про те, чи випускає організація тварин на вулиці міста, Богдана Новарчук відповіла: «Звичайно, що ні. У цьому немає ніякої потреби».Вона також запевнила, що працюючи з іншими містами області, вона допомагає Луцьку, бо таким чином сюди не мігрують тварини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію