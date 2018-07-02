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У селищі на Житомирщині 6-річна дівчинка вистрелила у свою подругу

У селищі на Житомирщині 6-річна дівчинка вистрелила у свою подругу
У селищі Черняхів 10-річна дівчинка отримала кульове поранення в руку.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Житомирської області, передає ТСН.

"Близько 19.30 до Черняхівського відділення поліції з медичного закладу надійшло повідомлення про доправлення до приймального відділення 10-річної жительки райцентру із пневмострільною раною плеча", - розповіли правоохоронці.

Як з’ясувалося, дівчинка зі своєю 6-річною подружкою грались в обійсті місцевого жителя. На подвір’ї дівчата знайшли пневматичну гвинтівку, яка, ймовірно, була у зарядженому стані.

Унаслідок забавок гвинтівка вистрелила у руках меншої дитини і пневматична кулька поцілила у її старшу подружку. Зараз стан дівчинки задовільний, загрози життю немає.

За словами власника зброї, він використовував її для відлякування птахів від плодових дерев. Пристрій для відстрілу пневматичних кульок господар обійстя добровільно видав працівникам поліції.

Наразі відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування усіх обставин.

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Теги: зброя, інцидент, випадок
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