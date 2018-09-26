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Просять допомогти волинській родині, у якій вщент згорів будинок. ФОТО

Просять допомогти волинській родині, у якій вщент згорів будинок. ФОТО
У селі Коротка Рожищенського району пожежа знищила будинок через несправну електропроводку.

Займання сталось близької другої години ночі 28 червня через несправну електропроводку. Про це Район.Рожище повідомив односельчанин погорільців.

Без даху над головою та всього майна залишився Олександр Петрук з дружиною та четверо їхніх дітей. Дівчатам – 3, 8 та 10 років, хлопчику – 6 років.

На деякий час родина переїхала до батьків Олександра у село Любче. Однак там у будинку проживає багато людей, тому сім'я терміново шукає хоча б тимчасове житло.

Родина Петруків буде вдячна за будь-яку допомогу. Можливо, хтось може надати сім'ї житло на деякий час. Також потрібні речі першої необхідності, одяг, меблі, побутова техніка. Оскільки згоріли всі документи, рахунок для переказу коштів відкриють лише згодом. Усіх, хто хоче допомогти, просять звертатися за телефоном 098 86 47 249 (Олександр).

Просять допомогти волинській родині, у якій вщент згорів будинок. ФОТО
Просять допомогти волинській родині, у якій вщент згорів будинок. ФОТО
Просять допомогти волинській родині, у якій вщент згорів будинок. ФОТО

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Теги: пожежа, допомога, Волинь
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