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У селі на Волині запровадили карантинний режим

У селі на Волині запровадили карантинний режим
У селі Малинівка Рожищенського району запровадили карантинний режим по золотистій картопляній нематоді.

Про це повідомили у Рожищенській РДА, передає Район.Рожище.

Карантинний режим запровадили на площі 0,2738 га земельних ділянок ФГ «Розсадник Новосад».

Документом затверджені заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – золотистої картопляної нематоди. З метою локалізації та ліквідації вогнища нематоди необхідно дотримуватись агротехніки вирощування в карантинній зоні, сівозміни у виявленому вогнищі (висівання культур, що не пошкоджуються нематодою).

Довідково:

Золотиста картопляна нематода (лат. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) – вузькоспеціалізований вид, який паразитує на коренях картоплі і томатів, уражує інші рослин з родини пасльонові. В Україну золотиста картопляна нематода була завезена у 1961 році. Розвиток картопляної нематоди відбувається в коренях рослини-господаря. Хворі рослини утворюють не чисельні слабкі стебла, які передчасно жовтіють. Бульб утворюється мало, вони дрібні, а іноді зовсім відсутні.

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Теги: карантин, Волинь
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