У селі на Волині запровадили карантинний режим





Про це повідомили у Рожищенській РДА, передає



Карантинний режим запровадили на площі 0,2738 га земельних ділянок ФГ «Розсадник Новосад».



Документом затверджені заходи щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – золотистої картопляної нематоди. З метою локалізації та ліквідації вогнища нематоди необхідно дотримуватись агротехніки вирощування в карантинній зоні, сівозміни у виявленому вогнищі (висівання культур, що не пошкоджуються нематодою).



Довідково:



Золотиста картопляна нематода (лат. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) – вузькоспеціалізований вид, який паразитує на коренях картоплі і томатів, уражує інші рослин з родини пасльонові. В Україну золотиста картопляна нематода була завезена у 1961 році. Розвиток картопляної нематоди відбувається в коренях рослини-господаря. Хворі рослини утворюють не чисельні слабкі стебла, які передчасно жовтіють. Бульб утворюється мало, вони дрібні, а іноді зовсім відсутні.

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