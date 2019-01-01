У Луцьку хочуть підняти вартість проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 13:52
У Луцьку хочуть підвищити ціну проїзду у тролейбусі до 4 гривень.
Про це йдеться у проекті рішення Луцькради.
Зазначають, що для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» хочуть встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4,00 грн. Для учнів та студентів – 2,00 грн за наявності учнівського або студентського квитка.
Також озвучили, на скільки хочуть підняти вартість проїзних квитків:
- для підприємств, установ, організацій – 270,00 грн;
- для населення – 200,00 грн;
- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75,00 грн.
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Про це йдеться у проекті рішення Луцькради.
Зазначають, що для КП «Луцьке підприємство електротранспорту» хочуть встановити тариф на разовий проїзд одного пасажира в міському електротранспорті (тролейбусі) – 4,00 грн. Для учнів та студентів – 2,00 грн за наявності учнівського або студентського квитка.
Також озвучили, на скільки хочуть підняти вартість проїзних квитків:
- для підприємств, установ, організацій – 270,00 грн;
- для населення – 200,00 грн;
- для учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації – 75,00 грн.
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Коментарі 3
хто б сумнівався
та давайте вже в рівень з маршрутками - 6 грн.
ПроЄкт, а не проект!
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