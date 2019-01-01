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У ФК «Волинь» назрівають серйозні кадрові зміни

У ФК «Волинь» назрівають серйозні кадрові зміни
У луцькому клубі попрощаються з декількома футболістами.

Про це пише СпортАрена.

Волинь вийшла з відпустки і тренується вдома, щоб визначитися, з ким Андрій Тлумак продовжить роботу в наступному сезоні.

У луцькому клубі назрівають досить відчутні зміни, оскільки вже з команди пішли або готуються на вихід до десяти гравців.

Попрощався з Волинню форвард Дмитро Козьбан. Інший нападник - Ігор Карпенко - повернувся з оренди в Карпати. Захисник Артур Западня поїхав в Десну, інший захисник Олександр Маткобожик зіграв за Поліссі в спарингу з Динамо.

Не буде в Волині воротаря Богдана Когута, захисника Сергія Петько і хавбека Олексія Зінкевича.

На зборі у Луцьку в складі Волині помічені, крім ветерана Тараса Михалика, форварди Сергій Петров і Максим Прядун, а також півзахисник Іван Бобко.

Для Петрова можливе підписання в Волинь – повернення в клуб, в якому він «засвітився» ще в УПЛ. Після вильоту лучан з Прем'єр-лізі нападник без особливих успіхів грав в Зірці, Львові та Русі.

Форвард Прядун фактично пропустив минулий сезон в Арсеналі, так і не зігравши в основному складі жодного матчу.

Вихованець одеського футболу Бобко влітку 2016 року було на перегляді в Луцьку. Останні півроку Іван провів у шведському Ескільстуні (7 матчів, 1 гол).

З першою командою тренуються також кілька футболістів з юнацької команди.

Перший спаринг Волинь проведе вдома 1 липня з Вересом, а з 6 до 19 липня вирушить на збір в Закарпатті. Серед запланованих суперників - Львів, Калуш, угорський Балмазуйварош Спорт.

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Теги: Волинь, футбол
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