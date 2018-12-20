Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО





Про це повідомляється на сайті



26 червня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 170-річчю від дня народження Олени Пчілки «Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури».



З вітальним словом до учасників урочистостей звернулися Ольга Чубара, начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації Валерій Дмитрук, заступниця начальника управління культури Людмила Стасюк, директорка Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, заслужена працівниця культури України Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, начальниця відділу культури Ковельської РДА Тетяна Матяшук, Колодяжненський сільський голова Віталій Кашик, почесний громадянин міста Ковеля, літератор, член Національної спілки журналістів Анатолій Семенюк, колишня завідувачка музею Віра Комзюк.



Присутні мали нагоду переглянути літературно-мистецький захід «Волинь незабутня, країно славутня!... Здавен мою душу чаруєш!..» та насолодитися народними піснями у виконанні фольклорних колективів із Скулина та Уховецька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Колодяжному відсвяткували 70-річчя з дня створення літературно-меморіального музею Лесі Українки.Про це повідомляється на сайті Колодяжненської громади 26 червня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 170-річчю від дня народження Олени Пчілки «Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури».З вітальним словом до учасників урочистостей звернулися, начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації, заступниця начальника управління культури, директорка Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, заслужена працівниця культури України, директорка Волинського краєзнавчого музею, начальниця відділу культури Ковельської РДА, Колодяжненський сільський голова, почесний громадянин міста Ковеля, літератор, член Національної спілки журналістів, колишня завідувачка музеюПрисутні мали нагоду переглянути літературно-мистецький захід «Волинь незабутня, країно славутня!... Здавен мою душу чаруєш!..» та насолодитися народними піснями у виконанні фольклорних колективів із Скулина та Уховецька.

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