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Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО

Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО
У Колодяжному відсвяткували 70-річчя з дня створення літературно-меморіального музею Лесі Українки.

Про це повідомляється на сайті Колодяжненської громади.

26 червня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 170-річчю від дня народження Олени Пчілки «Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури».

З вітальним словом до учасників урочистостей звернулися Ольга Чубара, начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації Валерій Дмитрук, заступниця начальника управління культури Людмила Стасюк, директорка Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, заслужена працівниця культури України Оксана Важатко, директорка Волинського краєзнавчого музею, начальниця відділу культури Ковельської РДА Тетяна Матяшук, Колодяжненський сільський голова Віталій Кашик, почесний громадянин міста Ковеля, літератор, член Національної спілки журналістів Анатолій Семенюк, колишня завідувачка музею Віра Комзюк.

Присутні мали нагоду переглянути літературно-мистецький захід «Волинь незабутня, країно славутня!... Здавен мою душу чаруєш!..» та насолодитися народними піснями у виконанні фольклорних колективів із Скулина та Уховецька.

Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО
Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО
Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО
Музей Лесі Українки на Волині відсвяткував 70-річчя. ФОТО

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Теги: Волинь, музей
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