У волинському місті зростуть тарифи на воду





Про це повідомили на сайті



Камінь-Каширське ВУЖКГ повідомляє жителів міста про причини та необхідності коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.



В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів виникла невідповідність діючих тарифів фактичним витратам для вироблення (створення) послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Це, в свою чергу, негативно відобразилося на діяльності ВУЖКГ, стані систем централізованого водопостачання та водовідведення, якості надання послуг споживачам, функціонуванні галузі в цілому.



Отже коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, оплати податків та забезпечення споживачів якісними послугами та питною водою.



Згідно з вимогами чинного законодавства виконавці/виробники здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг і подають їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. На сьогодні згідно з вимогами Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» для Камінь-Каширського ВУЖКГ таким уповноваженим органом є виконавчий комітет Камінь-Каширської міської ради.



Процес формування, та коригування (розрахунку) тарифів на житлово-комунальні послуги регламентовано чинною нормативно-правовою базою. Кабінетом Міністрів України затверджено єдині для всіх суб’єктів господарювання, що функціонують на ринку житлово-комунальних послуг, порядки формування тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема, Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (далі – Порядок).



Діючі на цей час тарифи на послуги Камінь-Каширського ВУЖКГ встановлені з 10.08.2016 року рішенням виконавчого комітету Камінь-Каширської міської ради від 25.07.2016 № 42 у наступному розмірі:



- на послуги водопостачання – 6,24 грн. за 1 м.куб. з ПДВ;



- на послуги водовідведення – 14,59 грн. за 1 м.куб. з ПДВ.



Так, з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме: витрат на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів на електроенергію на 45,24 %; витрат на оплату праці у зв’язку із зростання мінімальної заробітної плати на - 61 %, витрат на податки та збори та ін.



Враховуючи вищенаведене, з метою приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії, у зв’язку із зростання мінімальної заробітної плати тощо, Камінь-Каширське здійснило розрахунки економічно обґрунтованих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення та подає їх на перегляд:



- на централізоване водопостачання – 9,05 грн за 1 куб. м (з ПДВ);



- на централізоване водовідведення – 19.88 куб. м (з ПДВ).



Таким чином, тарифи на послуги Камінь-Каширського ВУЖКГ зростуть:



- на централізоване водопостачання – для всіх споживачів на 31,05%,



- на централізоване водовідведення – для всіх споживачів - 26,61%.

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