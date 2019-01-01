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Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО

Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Палько опублікував світлини озера Світязь.

Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.

«Чотири пори року на озері Світязь», – підписав автор світлини.

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Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО

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Теги: Світязь, Волинь
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