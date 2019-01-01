Озеро Світязь у всі пори року на світлинах волинського фотографа. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Волинський фотограф Сергій Палько опублікував світлини озера Світязь.
Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Чотири пори року на озері Світязь», – підписав автор світлини.
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Фото можна переглянути на його особистій сторінці у Facebook.
«Чотири пори року на озері Світязь», – підписав автор світлини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відпочинок на Шацьких озерах: умови та ціни
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