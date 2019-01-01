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Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України

Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Срібну медаль у метанні спису виборов Дмитро Кальков. Його товариш по команді Максим Троцюк у цій же дисципліні посів 8 місце та покращив свій особистий результат. Тренер – Володимир Сахарук.

Також покращила свій особистий результат Каріна Петросюк у змаганнях зі спортивної ходьби на 10 км та посіла 4 місце. Тренер – Микола Калитка.

З другим результатом увійшов у фінал з бігу на 800 м Андрій Колодистий. Тренери – Наталя Якимович та Анатолій Якимович.

Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України

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Теги: змагання, Луцьк
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