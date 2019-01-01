Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 19:20
Волиняни здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Срібну медаль у метанні спису виборов Дмитро Кальков. Його товариш по команді Максим Троцюк у цій же дисципліні посів 8 місце та покращив свій особистий результат. Тренер – Володимир Сахарук.
Також покращила свій особистий результат Каріна Петросюк у змаганнях зі спортивної ходьби на 10 км та посіла 4 місце. Тренер – Микола Калитка.
З другим результатом увійшов у фінал з бігу на 800 м Андрій Колодистий. Тренери – Наталя Якимович та Анатолій Якимович.
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Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.
Срібну медаль у метанні спису виборов Дмитро Кальков. Його товариш по команді Максим Троцюк у цій же дисципліні посів 8 місце та покращив свій особистий результат. Тренер – Володимир Сахарук.
Також покращила свій особистий результат Каріна Петросюк у змаганнях зі спортивної ходьби на 10 км та посіла 4 місце. Тренер – Микола Калитка.
З другим результатом увійшов у фінал з бігу на 800 м Андрій Колодистий. Тренери – Наталя Якимович та Анатолій Якимович.
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