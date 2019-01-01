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Мертве немовля у валізі, яке знайшли поблизу Чернівців, вивезла його ж матір

Мертве немовля у валізі, яке знайшли поблизу Чернівців, вивезла його ж матір
Правоохоронці встановили, що 22-річна Анна Пілявська власноруч вивезла 2-річну дитину у валізі та викинула у кущах на околиці Чернівців.

Про це повідомив начальник управління карного розшуку ГУ НП в Чернівецькій області Олександр Раренко, передає ТСН.

Жінка особисто провезла валізу від свого дому до пустиря, де і викинула. Це підтверджують відео, вилучені поліцією з камер спостереження.

"2 кілометри вона тягла цю валізу, це підтверджується відеокамерами, через міст, вулицями. Мати сама це все виконала, о 3-й годині ночі 26-го числа. Якихось спільників в неї не було", - розповів Раренко.

Відомо, що Анна Пілявська переїхала до Чернівців з Хмельницької області місяць тому. Там її підозрювали у вчиненні низки крадіжок, зокрема і у власних родичів. У Чернівцях знімала кімнату у приватному господарстві. За словами сусідів, ніде не працювала, та за дитиною не дивилась – 2-річного Сашка часто підгодовували сусіди. Останнім часом малюк погано почувався.

Нагадаємо, 29 червня на околиці Чернівців поліція виявила валізу з тілом мертвої дитини. Валізу в кущах знайшли перехожі. Вони й повідомили про знахідку правоохоронців.


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Теги: скандал, Чернівці
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