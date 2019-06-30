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Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 30 червня

Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 30 червня
Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.

Без опадів, – пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів за Цельсієм.

Вітер – північно-західний, до 5 метрів за секунду.

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Теги: погода, Луцьк, прогноз
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