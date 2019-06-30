Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 30 червня





Без опадів, – пише



Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів за Цельсієм.



Вітер – північно-західний, до 5 метрів за секунду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.Без опадів, – пише Sinoptik Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів за Цельсієм.Вітер – північно-західний, до 5 метрів за секунду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію