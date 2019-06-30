Прогноз погоди у Луцьку на неділю, 30 червня
Сьогодні, 20:00
Ввечері погода у Луцьку проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами.
Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів за Цельсієм.
Вітер – північно-західний, до 5 метрів за секунду.
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Без опадів, – пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів за Цельсієм.
Вітер – північно-західний, до 5 метрів за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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