Випускники школи під Луцьком створили креативний відеокліп





У відео згадали найприємніші моменти, пов'язані з навчальним процесом. Про це на особистій сторінці у Facebook написав автор ролика Олександр Малиш, передає



«Щирі усмішки,сльози радості та обійми.Такий довгоочікуваний випускний відсвяткували учні Княгининівського НВК. Позаду залишилось шкільне життя, а попереду їх чекають незвідані стежини дорослого життя. А у пам'яті залишаються лише найкращі та найприємніші моменти про школу», – йшлося у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випускники Княгининівського НВК створили відео-прощання зі своїм навчальним закладом.У відео згадали найприємніші моменти, пов'язані з навчальним процесом. Про це на особистій сторінці у Facebook написав автор ролика, передає Район.Луцьк «Щирі усмішки,сльози радості та обійми.Такий довгоочікуваний випускний відсвяткували учні Княгининівського НВК. Позаду залишилось шкільне життя, а попереду їх чекають незвідані стежини дорослого життя. А у пам'яті залишаються лише найкращі та найприємніші моменти про школу», – йшлося у дописі.

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