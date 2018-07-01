Випускники школи під Луцьком створили креативний відеокліп
Сьогодні, 20:38
Випускники Княгининівського НВК створили відео-прощання зі своїм навчальним закладом.
У відео згадали найприємніші моменти, пов'язані з навчальним процесом. Про це на особистій сторінці у Facebook написав автор ролика Олександр Малиш, передає Район.Луцьк.
«Щирі усмішки,сльози радості та обійми.Такий довгоочікуваний випускний відсвяткували учні Княгининівського НВК. Позаду залишилось шкільне життя, а попереду їх чекають незвідані стежини дорослого життя. А у пам'яті залишаються лише найкращі та найприємніші моменти про школу», – йшлося у дописі.
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У відео згадали найприємніші моменти, пов'язані з навчальним процесом. Про це на особистій сторінці у Facebook написав автор ролика Олександр Малиш, передає Район.Луцьк.
«Щирі усмішки,сльози радості та обійми.Такий довгоочікуваний випускний відсвяткували учні Княгининівського НВК. Позаду залишилось шкільне життя, а попереду їх чекають незвідані стежини дорослого життя. А у пам'яті залишаються лише найкращі та найприємніші моменти про школу», – йшлося у дописі.
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Коментарі 1
Супер, молодці, креативноо
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