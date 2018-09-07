На Волині через кордон намагались переправити понад 13 тисяч пачок цигарок. ФОТО

Волинські прикордонники викрили чоловіків, які намагались переправити контрабанду цигарок до сусідньої Польщі.Так, лише за минулу добу вдалося припинити дві такі спроби, – повідомили у прес-службі ДПСУ.Спочатку за інформацією прикордонного наряду про рух невідомих осіб поблизу державного кордону, негайно вибула група реагування для затримання правопорушників, але останні вдалися до втечі. Спільними пошуковими заходами виявили один, а потім ще один пакунки з цигарками. Ймовірно, зловмисники, втікаючи від прикордонників, не встигли переправити куриво до сусідньої Польщі. Всього чотири ящики тютюнових виробів передано співробітникам поліції.Ще одну спробу незаконного переміщення контрабанди цигарок припинено 28 червня на ділянці одного з відділів прикордонної служби Луцького загону. Аби не допустити факту протиправної діяльності, від підрозділу вибула група реагування, а також було здійснено повітряний моніторинг державного кордону з використанням безпілотного авіаційного комплексу з метою відстеження руху групи осіб.В подальшому прикордонним нарядом поблизу кордону затримано 8 місцевих жителів, які, ймовірно, здійснювали «доставку товару» до державного кордону. На осіб складено процесуальні документи за статтями 202 та 204-1 ч. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та матеріали направлено до суду для прийняття правового рішення.Відносно одного затриманого, малолітньої особи, направили матеріали до Любомльського ВП ГУ НП у Волинській області з метою притягнення до адміністративної відповідальності його батьків, передбаченого ч. 3 ст. 184 України про адміністративні правопорушення «Не виконання батьками або особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей».Водночас, під час спостереження за місцевістю, прикордонники помітили як по річці Західний Буг на човні рухаються люди. З метою затримання решти осіб правоохоронці почали їх переслідування та здійснили 3 попереджувальні постріли вгору, але пачкарі вдалися до втечі.Під час спільної з оперативниками перевірки місцевості поблизу державного кордону виявили 14 пакунків, а саме – 13784 пачок цигарок без марок акцизного податку, та два човни. Вказаний товар встановленим порядком вилучено представниками Національної поліції.За цим фактом направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 ККУ.Наразі оперативним шляхом встановлюється коло осіб причетних до цього правопорушення.