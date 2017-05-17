На Волині 15 випускників набрали рекордні 200 балів на ЗНО





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Для випускника Луцького НВК №9 Даниїла Ярощука математика ніколи не була складною, захоплювався нею з дитинства. Хлопець каже: тестові завдання розв’язав за 40 хвилин.



“Взагалі я дійшов до відповідності на 8-й хвилині, а далі я просто за 40-к хвилин все розв’язав і далі сидів і думав, аби зараз не зробити помилку, бо це дуже легко. Такого шансу другого не буде, щоб таке ЗНО легке було. В нас кожен з однокласників знав математику добре. Навіть ті, хто знав гірше, все одно написали ЗНО краще, ніж більша частина всіх учнів України. За тиждень до ЗНО прийшло до мене четверо моїх друга, ми з ними сиділи по пару годин протягом дня і вони всі здали на 190 і більше, але думаю, це не моя заслуга”, – каже хлопець.



На 200 балів написав математику і Андрій Обертас. До ЗНО готувався, каже, зазделегідь.



“Я багато працював в плані підготовки, робив тести, просто вчив предмет. Восени, цього року, я буду навчатися в Америці, в приватній школі, адже я там виграв грант і маю можливість безкоштовного навчання. Буду поглиблено вивчати фізику, астрономію, математику”, – зізнається Андрій.



Наставниця і вчителька хлопців Оксана Мала іншого результату, говорить, і не очікувала.



Усього рекордних 200 балів на ЗНО з різних предметів на Волині набрало 15 випускників, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко.



“Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200 бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України”, – розповіла Алла Корнейко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одразу 15 волинських випускників склали ЗНО з різних предметів на максимальні 200 балів.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині Для випускника Луцького НВК №9математика ніколи не була складною, захоплювався нею з дитинства. Хлопець каже: тестові завдання розв’язав за 40 хвилин.“Взагалі я дійшов до відповідності на 8-й хвилині, а далі я просто за 40-к хвилин все розв’язав і далі сидів і думав, аби зараз не зробити помилку, бо це дуже легко. Такого шансу другого не буде, щоб таке ЗНО легке було. В нас кожен з однокласників знав математику добре. Навіть ті, хто знав гірше, все одно написали ЗНО краще, ніж більша частина всіх учнів України. За тиждень до ЗНО прийшло до мене четверо моїх друга, ми з ними сиділи по пару годин протягом дня і вони всі здали на 190 і більше, але думаю, це не моя заслуга”, – каже хлопець.На 200 балів написав математику і. До ЗНО готувався, каже, зазделегідь.“Я багато працював в плані підготовки, робив тести, просто вчив предмет. Восени, цього року, я буду навчатися в Америці, в приватній школі, адже я там виграв грант і маю можливість безкоштовного навчання. Буду поглиблено вивчати фізику, астрономію, математику”, – зізнається Андрій.Наставниця і вчителька хлопцівіншого результату, говорить, і не очікувала.Усього рекордних 200 балів на ЗНО з різних предметів на Волині набрало 15 випускників, розповіла завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень“Досить успішно наші волинські учасники продемонстрували себе з математики, ми маємо 2 таких результати, з біології – 2, і хімія, хімія здивувала усіх, тому що в масштабах нашої області 8 200 бальних результатів. Маємо 200 бальний результат з німецької мови єдиний в масштабах України”, – розповіла Алла Корнейко.

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