Дзідзьо, розваги та будівельний майстер-клас: у Підгайцівській ОТГ вперше святкували День громади. ФОТО





28 червня на гостей свята, окрім концерту, чекали надувні гірки, батути, солодка вата, попкорн, шашлики, фотозона «Я тут живу», спортивні змагання, майстер-класи та багато іншого. Про це пише



Перед початком заходу усіх вітав місцевий духовий оркестр.



На сцену із вступним словом ведучі запросили чиновників району та області й духовенство. Останні прочитали молитву, а після хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів в зоні АТО.



Голова Підгайцівський громади Юрій Семенюк зазначив, що дійство єднає усіх жителів громади й пов’язує минуле, сьогодення та майбутнє.



«Історія кожного села є часткою історії нашої держави, а її, як відомо, творять добрі, щирі, працьовиті люди. Щоденна праця, відданість та любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу. Нехай і надалі процвітає наша громада, спокійно й захищено почуваються люди, а ми – влада – робитимемо все, аби допомогти вам у цьому», – сказав він.



Однією з найпопулярніших у малечі локацій свята був майстер-клас з будівництва від будівельної компанії «Інвестор». Працівники компанії розповідали дітям, як правильно зводити будинки, як класти стіну з цегли, який розчин потрібно застосовувати. А особливе захоплення у маленьких підгайчан викликала можливість власноруч здійснити кладку стіни.



Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський розповів, що у такі громади, як Підгайцівська, потрібно вкладати кошти. Саме тому його компанія побудувала у селі Струмівка житловий комплекс «Струмочок» та наразі працює над ЖК «Струмочок-2». До слова, у квітні компанія «Інвестор» та забудовник Олександр Князєв викупили ділянку площею 2 гектари на території громади і подарували її, аби там був збудований дитячий садочок.



Як зазначив Андрій Разумовський, він теж є мешканцем громади та навіть перереєструвався у Підгайцях, як фізична особа-підприємець.



«Географічно Підгайці розташовані біля Луцька, тому ця земля має велику цінність, адже тут можна жити без шуму міста, проте не відмовляючись від його привілеїв. Тому, на мою думку, Підгайці потребують детального плану розвитку, щоб село могло використовувати цю перевагу та набути статусу європейського населенного пункту», – додав будівельник.



Опісля виступів на гостей свята чекали феєричний виступ мегапопулярного Дзідзьо, дискотема від DJ Тіми, театр ляльок, танці, співи та інші розваги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській ОТГ Луцького району в День Конституції України вперше відсвяткували День громади.28 червня на гостей свята, окрім концерту, чекали надувні гірки, батути, солодка вата, попкорн, шашлики, фотозона «Я тут живу», спортивні змагання, майстер-класи та багато іншого. Про це пише Район.Луцьк Перед початком заходу усіх вітав місцевий духовий оркестр.На сцену із вступним словом ведучі запросили чиновників району та області й духовенство. Останні прочитали молитву, а після хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих воїнів в зоні АТО.Голова Підгайцівський громадизазначив, що дійство єднає усіх жителів громади й пов’язує минуле, сьогодення та майбутнє.«Історія кожного села є часткою історії нашої держави, а її, як відомо, творять добрі, щирі, працьовиті люди. Щоденна праця, відданість та любов до рідної землі заслуговують на глибоку повагу. Нехай і надалі процвітає наша громада, спокійно й захищено почуваються люди, а ми – влада – робитимемо все, аби допомогти вам у цьому», – сказав він.Однією з найпопулярніших у малечі локацій свята був майстер-клас з будівництва від будівельної компанії «Інвестор». Працівники компанії розповідали дітям, як правильно зводити будинки, як класти стіну з цегли, який розчин потрібно застосовувати. А особливе захоплення у маленьких підгайчан викликала можливість власноруч здійснити кладку стіни.Директор будівельної компанії «Інвестор»розповів, що у такі громади, як Підгайцівська, потрібно вкладати кошти. Саме тому його компанія побудувала у селі Струмівка житловий комплекс «Струмочок» та наразі працює над ЖК «Струмочок-2». До слова, у квітні компанія «Інвестор» та забудовник Олександр Князєв викупили ділянку площею 2 гектари на території громади і подарували її, аби там був збудований дитячий садочок.Як зазначив Андрій Разумовський, він теж є мешканцем громади та навіть перереєструвався у Підгайцях, як фізична особа-підприємець.«Географічно Підгайці розташовані біля Луцька, тому ця земля має велику цінність, адже тут можна жити без шуму міста, проте не відмовляючись від його привілеїв. Тому, на мою думку, Підгайці потребують детального плану розвитку, щоб село могло використовувати цю перевагу та набути статусу європейського населенного пункту», – додав будівельник.Опісля виступів на гостей свята чекали феєричний виступ мегапопулярного Дзідзьо, дискотема від DJ Тіми, театр ляльок, танці, співи та інші розваги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію