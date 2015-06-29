У громаді на Волині організовують святковий велопробіг
29 червень, 23:26
У Голобській ОТГ відбудеться велопробіг, присвячений Дню Конституції України та Дню молоді.
Велопробіг відбудеться 30 червня, – пише Район.Ковель.
Стартуватимуть учасники пробігу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв о 10.30 ранку, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира. Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.
Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.
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Велопробіг відбудеться 30 червня, – пише Район.Ковель.
Стартуватимуть учасники пробігу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв о 10.30 ранку, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира. Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.
Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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