У громаді на Волині організовують святковий велопробіг





Велопробіг відбудеться 30 червня, – пише



Стартуватимуть учасники пробігу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв о 10.30 ранку, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира. Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.



Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.

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