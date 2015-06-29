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У громаді на Волині організовують святковий велопробіг

У громаді на Волині організовують святковий велопробіг
У Голобській ОТГ відбудеться велопробіг, присвячений Дню Конституції України та Дню молоді.

Велопробіг відбудеться 30 червня, – пише Район.Ковель.

Стартуватимуть учасники пробігу з центру Голоб, з площі біля будинку мистецтв о 10.30 ранку, а потім поїдуть до Калиновника, Попович, Старого Мосира. Дорогою велосипедисти відпочиватимуть біля водойм сіл Новий Мосир, Дарівка і назад до Голоб.

Приєднатися до колони активістів здорового способу життя запрошують усіх жителів громади та її гостей.

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Теги: Голоби, велопробіг
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