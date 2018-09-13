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У 19 разів більше: луцький водій заплатить штраф за спробу дати хабара патрульним

У 19 разів більше: луцький водій заплатить штраф за спробу дати хабара патрульним
Луцький міськрайонний суд області виніс вирок чоловіку, який намагався дати хабаря поліцейським. Пригода трапила 6 травня цього року близько першої години ночі.

Екіпаж їхав вулицею Гнідавською, коли побачив авто ВАЗ 21093, який робив незрозумілі маневри на дорозі. Зупинивши авто, поліцейські зрозуміли, що водій п’яний - пише ІА "Конкурент".

Уже сидячі в машині патрульних, той спочатку запропонував розв'язувати питання через підкуп, а потім поклав на праве пасажирське сидіння 500 гривень, аби його не штрафували.

Між прокурором та підозрюваним суд затвердив угоду про винуватість. Феміда призначила покарання у вигляді штрафу в 9 тисяч 350 гривень.

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Теги: хабар, суд, поліція, вирок
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