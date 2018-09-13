У 19 разів більше: луцький водій заплатить штраф за спробу дати хабара патрульним





Екіпаж їхав вулицею Гнідавською, коли побачив авто ВАЗ 21093, який робив незрозумілі маневри на дорозі. Зупинивши авто, поліцейські зрозуміли, що водій п’яний - пише



Уже сидячі в машині патрульних, той спочатку запропонував розв'язувати питання через підкуп, а потім поклав на праве пасажирське сидіння 500 гривень, аби його не штрафували.



Між прокурором та підозрюваним суд затвердив угоду про винуватість. Феміда призначила покарання у вигляді штрафу в 9 тисяч 350 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд області виніс вирок чоловіку, який намагався дати хабаря поліцейським. Пригода трапила 6 травня цього року близько першої години ночі.Екіпаж їхав вулицею Гнідавською, коли побачив авто ВАЗ 21093, який робив незрозумілі маневри на дорозі. Зупинивши авто, поліцейські зрозуміли, що водій п’яний - пише ІА "Конкурент" Уже сидячі в машині патрульних, той спочатку запропонував розв'язувати питання через підкуп, а потім поклав на праве пасажирське сидіння 500 гривень, аби його не штрафували.Між прокурором та підозрюваним суд затвердив угоду про винуватість. Феміда призначила покарання у вигляді штрафу в 9 тисяч 350 гривень.

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