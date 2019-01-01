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Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото

Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
У мережі опублікували світлини Луцька, які були зроблені у міжвоєнний період, приблизно в 30-х роках минулого століття.

Добірку фотографій на своїй сторінці у Facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.

“Трішки міжвоєнного Луцька в обличчях його мешканців”, – йдеться у дописі.

Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото

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Теги: ретрофото, Луцьк, війна
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