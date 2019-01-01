Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Сьогодні, 03:44
У мережі опублікували світлини Луцька, які були зроблені у міжвоєнний період, приблизно в 30-х роках минулого століття.
Добірку фотографій на своїй сторінці у Facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
“Трішки міжвоєнного Луцька в обличчях його мешканців”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Добірку фотографій на своїй сторінці у Facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.
“Трішки міжвоєнного Луцька в обличчях його мешканців”, – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Українців визнали найсексуальнішою нацією світу
Сьогодні, 04:28
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Сьогодні, 03:44
Біля лікарні у Києві померла 72-річна пацієнтка
Сьогодні, 02:46
Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл
Сьогодні, 01:31
Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами
Сьогодні, 00:20