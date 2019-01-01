Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото





Добірку фотографій на своїй сторінці у Facebook опублікувала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.



“Трішки міжвоєнного Луцька в обличчях його мешканців”, – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували світлини Луцька, які були зроблені у міжвоєнний період, приблизно в 30-х роках минулого століття.Добірку фотографій на своїй сторінці у Facebook опублікувала волинська краєзнавиця“Трішки міжвоєнного Луцька в обличчях його мешканців”, – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію