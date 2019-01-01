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Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон

Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон
Ринок у Шацьку працює лише три дні на тиждень, хоча у літній сезон продукти тут можна купити щодня, крім понеділка. На місцевому базарі у курортний період корінні жителі та туристи мають нагоду придбати як різну рибу з місцевих водойм, так і гриби, ягоди, різну городину, навіть ікони.

В обідню пору на Шацькому ринку зовсім мало людей. Тому і гуляти поміж торгових рядів невеличкого базару дуже комфортно. Продавці охоче рекламують свій крам, дозволяють себе сфотографувати і гомонять з покупцями.

Журналісти Район.Шацьк завітали на ринок у державний вихідний – 28 червня, коли в Україні святкують День Конституції.

Тут є вдосталь городини і дарів лісу. Уже пішли ягоди з шацьких садів: малини, смородина, порічки, вишні. На прилавках трохи сиру і меду. Вистачає торішніх грибів, які дбайливі господині законсервували за тутешніми рецептами. Є і м’ясиво: в’ялені ковбаси і бастурма по-домашньому.

Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон
Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон
Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон

Але найбільше риби: сомики, щуки, лящі, судаки, коропи, вугрі. Сушені, в’ялені, копчені, печені і навіть щойно з навколишніх озер. Здається, що всі базарові чекають туристів, а ті не спішать за місцевими смаколиками на ринок у райцентрі.

До речі, тут можна не тільки купити товари найпершої необхідності, а й продати екзотичні предмети, наприклад, роги. … Або ж привезти додому саджанців лохини чи розкішний вазон аспарагус, який на Волині називають шпараґусом.

Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон

Допитливому туристу на шацькому базарі обов’язково порадять купити чудо-траву, яка перетворює горілку на коньяк – зубрівку. Пучок такої висушеної зелені продають за десять гривень.

Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон



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Теги: Шацьк, курорт, ринок
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