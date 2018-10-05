Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл





Про це пише



Подати відповідні документи можна з 1 липня. За детальною інформацією треба звертатись до виконавчого комітету селищної ради.



Між іншим, заяви на отримання дотацій із районного бюджету можуть подати тільки пасічники, яких занесено до реєстру фізичних осіб.

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