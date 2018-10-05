Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл
Сьогодні, 01:31
Відділ агропромислової політики Любомльської РДА розпочне прийом документів від пасічників Головненської ОТГ на виплату дотації за наявне утримання бджолосімей.
Про це пише Кордон.
Подати відповідні документи можна з 1 липня. За детальною інформацією треба звертатись до виконавчого комітету селищної ради.
Між іншим, заяви на отримання дотацій із районного бюджету можуть подати тільки пасічники, яких занесено до реєстру фізичних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Кордон.
Подати відповідні документи можна з 1 липня. За детальною інформацією треба звертатись до виконавчого комітету селищної ради.
Між іншим, заяви на отримання дотацій із районного бюджету можуть подати тільки пасічники, яких занесено до реєстру фізичних осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл
Сьогодні, 01:31
Нововолинські маршрутки обладнають GPS-навігаторами
Сьогодні, 00:20
30 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У громаді на Волині організовують святковий велопробіг
29 червень, 23:26
На Волині 15 випускників набрали рекордні 200 балів на ЗНО
29 червень, 22:53