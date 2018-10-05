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Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл

Волинським пасічникам заплатять за утримання бджіл
Відділ агропромислової політики Любомльської РДА розпочне прийом документів від пасічників Головненської ОТГ на виплату дотації за наявне утримання бджолосімей.

Про це пише Кордон.

Подати відповідні документи можна з 1 липня. За детальною інформацією треба звертатись до виконавчого комітету селищної ради.

Між іншим, заяви на отримання дотацій із районного бюджету можуть подати тільки пасічники, яких занесено до реєстру фізичних осіб.

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Теги: бджоли, пасічники, утримання, дотація, гроші
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