вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені

В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені
Дослідження українських вчених підтверджують наявність в країні великих запасів нафти і газу.

Вчені разом з фахівцями НАНУ провели роботу з оцінки ресурсної бази - інформує Дзеркало тижня.

– За найобережнішими висновками, нерозвідані традиційні вуглеводні ресурси в східному, західному і південному нафтогазоносних регіонах України становлять понад 5 млрд т умовного палива, а це вдвічі більше накопиченого видобутку. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів — сланцевого газу та нафти, метану вугільних родовищ газогідратів Чорного моря, – розповів проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Сергій Куровець.

За його словами, найперспективнішим є Східний нафтогазоносний регіон.

На Мачухському родовищі з глибини в 7 тис. м був отриманий приплив газу з добовим дебітом в 1,2 млн куб. м.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нафта, газ, запаси, родовища
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ми можемо більше не працювати!!
Відповісти
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон
Сьогодні, 07:25
В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені
Сьогодні, 06:41
Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 05:15
Українців визнали найсексуальнішою нацією світу
Сьогодні, 04:28
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Сьогодні, 03:44
Схожі новини
Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО Через місто на Волині перевезли російський газ. ВІДЕО
20 квітень, 11:42
На Волині видобуватимуть нафту? На Волині видобуватимуть нафту?
24 січень, 2013, 14:47
У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу У селі на Волині люди на декілька днів залишаться без газу
23 червень, 21:11
У селі на Волині люди декілька днів сидітимуть без газу У селі на Волині люди декілька днів сидітимуть без газу
21 червень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Риба, городина, чудо-трава: що можна придбати на ринку у Шацьку в курортний сезон
Сьогодні, 07:25
 0
В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені
Сьогодні, 06:41
 0
Опублікували вражаючі світлини волинського озера. ФОТО
Сьогодні, 05:15
 0
Українців визнали найсексуальнішою нацією світу
Сьогодні, 04:28
 0
Луцьк у міжвоєнний період на ретрофото
Сьогодні, 03:44
 0
Медіа
відео
1/8
﻿