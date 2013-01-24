В Україні є колосальні запаси нафти і газу – вчені





Вчені разом з фахівцями НАНУ провели роботу з оцінки ресурсної бази - інформує



– За найобережнішими висновками, нерозвідані традиційні вуглеводні ресурси в східному, західному і південному нафтогазоносних регіонах України становлять понад 5 млрд т умовного палива, а це вдвічі більше накопиченого видобутку. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів — сланцевого газу та нафти, метану вугільних родовищ газогідратів Чорного моря, – розповів проректор з науково-педагогічної роботи ІФНТУНГ Сергій Куровець.



За його словами, найперспективнішим є Східний нафтогазоносний регіон.



На Мачухському родовищі з глибини в 7 тис. м був отриманий приплив газу з добовим дебітом в 1,2 млн куб. м.

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