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30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця

30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця
У неділю, 30 червня, відзначається давнє народне свято Мануйло і Савелій. Цей день присвячений пам'яті братів-проповідників, які зазнали тортур і переслідувань за свою віру.

Пише Знай.ua.

Брати Мануйло і Савелій були родом із знатної родини, де батько був язичником, а мати - християнкою. Одного разу цар Персії відправив їх на переговори до імператора Юліана.

У правителя брати відмовилися брати участь у язичницькому обряді, і тоді їх заарештували і піддали тортурам. Мучеників повісили, вбили цвяхи в їх тіла і відрубали голови. Коли язичники вирішили спалити тіла, стався землетрус, що поглинув тіла мучеників.

30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця


Головними традиціями свята є різні народні гуляння, а також приготування страв на вогнищі.

На Русі у день святих проводили свято "ярилки" на честь бога сонця Ярила, який зберігся і після появи християнства. У цей день проводили ярмарки та забави.

30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця


У народі вважалося, що Мануйло і Савелій - нехороший день. У це свято у будинок пробирається нечисть і намагається заморити людей. Якщо почути поклик: "Вийди за ворота! Дай мені твого сну!" ні в якому разі не можна виходити, інакше можна привабити біду.

30 червня було прийнято розводити багаття і варити яйця, символи сонця. На Русі вірили, що таким чином можна привабити багатий врожай і здоров'я для домашньої худоби.

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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 30 червня, традиції, християнство
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