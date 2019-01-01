30 червня: яке сьогодні свято та чому радять розводити багаття і варити яйця

Мануйло і Савелій. Цей день присвячений пам'яті братів-проповідників, які зазнали тортур і переслідувань за свою віру.



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Брати Мануйло і Савелій були родом із знатної родини, де батько був язичником, а мати - християнкою. Одного разу цар Персії відправив їх на переговори до імператора Юліана.



У правителя брати відмовилися брати участь у язичницькому обряді, і тоді їх заарештували і піддали тортурам. Мучеників повісили, вбили цвяхи в їх тіла і відрубали голови. Коли язичники вирішили спалити тіла, стався землетрус, що поглинув тіла мучеників.







Головними традиціями свята є різні народні гуляння, а також приготування страв на вогнищі.



На Русі у день святих проводили свято "ярилки" на честь бога сонця Ярила, який зберігся і після появи християнства. У цей день проводили ярмарки та забави.







У народі вважалося, що Мануйло і Савелій - нехороший день. У це свято у будинок пробирається нечисть і намагається заморити людей. Якщо почути поклик: "Вийди за ворота! Дай мені твого сну!" ні в якому разі не можна виходити, інакше можна привабити біду.



30 червня було прийнято розводити багаття і варити яйця, символи сонця. На Русі вірили, що таким чином можна привабити багатий врожай і здоров'я для домашньої худоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 30 червня, відзначається давнє народне свято. Цей день присвячений пам'яті братів-проповідників, які зазнали тортур і переслідувань за свою віру.Пише Знай.ua. Брати Мануйло і Савелій були родом із знатної родини, де батько був язичником, а мати - християнкою. Одного разу цар Персії відправив їх на переговори до імператораУ правителя брати відмовилися брати участь у язичницькому обряді, і тоді їх заарештували і піддали тортурам. Мучеників повісили, вбили цвяхи в їх тіла і відрубали голови. Коли язичники вирішили спалити тіла, стався землетрус, що поглинув тіла мучеників.На Русі у день святих проводили свято "ярилки" на честь бога сонця, який зберігся і після появи християнства. У цей день проводили ярмарки та забави.У народі вважалося, що Мануйло і Савелій - нехороший день. У це свято у будинок пробирається нечисть і намагається заморити людей. Якщо почути поклик: "Вийди за ворота! Дай мені твого сну!" ні в якому разі не можна виходити, інакше можна привабити біду.30 червня було прийнято розводити багаття і варити яйця, символи сонця. На Русі вірили, що таким чином можна привабити багатий врожай і здоров'я для домашньої худоби.

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