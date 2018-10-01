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Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО

Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку театральна студія «Бешкетники» перемогла в конкурсі «Таланти ПортCity 2019».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник студії Вадим Хаїнський, — пише "Волинь online".

«Всім дякуємо за допомогу, підтримку і оперативні лайки! Ми це зробили! Потрудилися на слову і результат відповідний! І ще з такою групою підтримки інакше бути не могло. На конкурсному виступі ми показали інсценізування "Шлях до мрії або шукання сонця" за казкою Клави Корецької "Сонячна дівчинка". "ПортCity Lutsk", дякуємо, що організовуєте такий конкурс, де мають можливість проявитися молоді таланти!», — йдеться у дописі.

Зазначимо, що конкурс відбувся в рамках концертної програми, приуроченої до п'ятиріччя ТРЦ "ПортCity". Переможці отримали сертифікат на 10 тисяч гривень.

Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: Бешкетники, ТРЦ Порт сіті, таланти, Луцьк, день народження
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