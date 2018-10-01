Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник студії Вадим Хаїнський, — пише



«Всім дякуємо за допомогу, підтримку і оперативні лайки! Ми це зробили! Потрудилися на слову і результат відповідний! І ще з такою групою підтримки інакше бути не могло. На конкурсному виступі ми показали інсценізування "Шлях до мрії або шукання сонця" за казкою Клави Корецької "Сонячна дівчинка". "ПортCity Lutsk", дякуємо, що організовуєте такий конкурс, де мають можливість проявитися молоді таланти!», — йдеться у дописі.



Зазначимо, що конкурс відбувся в рамках концертної програми, приуроченої до п'ятиріччя ТРЦ "ПортCity". Переможці отримали сертифікат на 10 тисяч гривень.









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