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У Луцьку молодь запрошують на «бібліотечний пікнік»

У Луцьку молодь запрошують на «бібліотечний пікнік»
Сьогодні, 30 червня, Волинська обласна бібліотека для юнацтва кличе охочих на вуличну акцію "День молоді: бібліотечний пікнік".

Триватиме вона із 11:00 до 15:00, – пише "Волинь".

На учасників чекають квест, фотозони, виставка картин, алея громадських організацій, аквагрим і багато книг, а також безкоштовна "майстерка" із вітальними листівочками.
від Оксани Коби.

Адреса: пр. Волі, 2.

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Теги: книги, Луцьк, день молоді, пікнік, знання, бібліотека
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