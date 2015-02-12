У Луцьку молодь запрошують на «бібліотечний пікнік»
Сьогодні, 10:50
Сьогодні, 30 червня, Волинська обласна бібліотека для юнацтва кличе охочих на вуличну акцію "День молоді: бібліотечний пікнік".
Триватиме вона із 11:00 до 15:00, – пише "Волинь".
На учасників чекають квест, фотозони, виставка картин, алея громадських організацій, аквагрим і багато книг, а також безкоштовна "майстерка" із вітальними листівочками.
від Оксани Коби.
Адреса: пр. Волі, 2.
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Триватиме вона із 11:00 до 15:00, – пише "Волинь".
На учасників чекають квест, фотозони, виставка картин, алея громадських організацій, аквагрим і багато книг, а також безкоштовна "майстерка" із вітальними листівочками.
від Оксани Коби.
Адреса: пр. Волі, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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