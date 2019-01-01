Білик, Дзідзьо і неймовірна кількість людей: грандіозне святкування дня народження «ПортCity», ФОТОРЕПОРТАЖ

Торгово-розважальний центр «ПортCity» влаштував масштабне святкування з нагоди своєї п’ятої річниці.Грандіозний захід розпочався із самого ранку 29 червня на парковці перед ТРЦ. Декілька тисяч людей прийшли привітати «ПортCity» з днем народження та вдосталь розважитися і відпочити, адже організатори анонсували шалене різноманіття цікавих локацій для всієї родини і потужну концертну програму разом із найвідомішими зірками.Свято влаштовували як у приміщенні ТРЦ, так і на дворі, де встановили велику сцену для особливих гостей заходу.Ведучими були професіонали своєї справита. Зі сцени вони дарували цінні подарунки від улюбленого ТРЦ, багато жартували і влаштовували цікаві інтерактивні забави для гостей. До прикладу, діти були в захваті від традиційного конкурсу з великими кульками, правила прості, а подарунки – не зовсім, то ж кожен із натовпу намагався упіймати своє щастя і втримати кульку в руках, коли припиняє лунати музика. Серед призів здебільшого були подарункові сертифікати на різні суми.Тим часом, в дитячому розважальному центрі «FigliMigli» – на усіх діток чекали розваги з іменинниками Дракошою, Figli та Migli, безкоштовний аквагрим, майстер класи, подарунки, кульки та сувеніри, а з 17 години для дітей влаштували справжню вечірку.На арені розваг GeneratorCity усі любителі активного відпочинку могли взяти участь у майстер-класі від школи роллера, покататися під світломузику або ж поспостерігати за справжніми майстрами, які показували приголомшливі трюки зі стрибками і оригінальною їздою.Також шанувальники кіно могли скористатися можливістю і виграти приємний подарунок від кінотеатру PremierCity, де протягом усього дня проводили розіграші цінних призів та влаштовували приємні сюрпризи для відвідувачів.Увечері в боулінг клубі StrikeCity організатори свята вирішили влаштувати розривну вечірку з безкоштовним частуванням та іншими сюрпризами для повнолітніх відвідувачів дійства.Концертна програма на сцені розпочалась виступами фіналістів конкурсу «Таланти ПортCity 2019», де перемогу здобула театральна студія «Бешкетники» за свою оригінальну постановку «Шлях до мрії або шукання сонця» за казкою«Сонячна дівчинка». У подарунок їм вручили сертифікат на 10 тисяч гривень.За настрій відвідувачів також відповідали відомі місцеві колективи:, а хедлайнерами свята, на яких усі із нетерпінням чекали, стализі своїми найпопулярнішими хітами. Зірки зірвали шквал емоцій серед натовпу, який вгадував кожну наступну пісню вже з перших акордів. Охорона зі всіх сил намагалася втримати біля огорожі молоде покоління фанатів, але часом дітям вдавалося прослизнути аж під саму сцену і хапати лістівки, блокноти чи просто конфеті прямо звідти.До слова, під час свого виступу на сцену Дзідзьо запросив юного волинянина, який успішно бореться за свою першість на шоу «Голос країни. Діти». Юнак також виконав одну композицію перед величезною аудиторією земляків.Опісля основної програми для гостей влаштували справжню дискотеку простонеба, де запалюв публіку один з кращих діджеїв Луцька –Впродовж всього святкування на території парковки перед ТРЦ «ПортCity» для гостей повсякчас працювали: фудзона, ходулісти, міми та безліч інших розваг, а у магазинах покупцям дарували величезні знижки до свята.