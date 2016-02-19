Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля





Про це йдеться на сторінці Старолішнянської сільської ради у Facebook, – пише



“Завдяки уважності та небайдужості випадкового тракториста вдалось уникнути лиха. За селом Стара Лішня бездумно та безвідповідально хтось вивіз та запалив побутове сміття. За збігом обставин це ж сміття можна було сьогодні вивезти на тракторі який щомісяця збирає його від населення! Пожежу вдалось загасити силами рятувальників з міста Нововолинськ. Сухостій у цьому місті запалюють регулярно. Вигоріло орієнтовно три гектари поля. Дивом не запалали поля з пшеницею!”, — йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі вивезли на поле та підпалили побутове сміття поблизу села Стара Лішня Іваничівського району. У результаті — вигоріли три гектари поля.Про це йдеться на сторінці Старолішнянської сільської ради у Facebook, – пише «Волинь online» “Завдяки уважності та небайдужості випадкового тракториста вдалось уникнути лиха. За селом Стара Лішня бездумно та безвідповідально хтось вивіз та запалив побутове сміття. За збігом обставин це ж сміття можна було сьогодні вивезти на тракторі який щомісяця збирає його від населення! Пожежу вдалось загасити силами рятувальників з міста Нововолинськ. Сухостій у цьому місті запалюють регулярно. Вигоріло орієнтовно три гектари поля. Дивом не запалали поля з пшеницею!”, — йдеться у дописі.

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