Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Сьогодні, 11:55
Невідомі вивезли на поле та підпалили побутове сміття поблизу села Стара Лішня Іваничівського району. У результаті — вигоріли три гектари поля.
Про це йдеться на сторінці Старолішнянської сільської ради у Facebook, – пише «Волинь online».
“Завдяки уважності та небайдужості випадкового тракториста вдалось уникнути лиха. За селом Стара Лішня бездумно та безвідповідально хтось вивіз та запалив побутове сміття. За збігом обставин це ж сміття можна було сьогодні вивезти на тракторі який щомісяця збирає його від населення! Пожежу вдалось загасити силами рятувальників з міста Нововолинськ. Сухостій у цьому місті запалюють регулярно. Вигоріло орієнтовно три гектари поля. Дивом не запалали поля з пшеницею!”, — йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Старолішнянської сільської ради у Facebook, – пише «Волинь online».
“Завдяки уважності та небайдужості випадкового тракториста вдалось уникнути лиха. За селом Стара Лішня бездумно та безвідповідально хтось вивіз та запалив побутове сміття. За збігом обставин це ж сміття можна було сьогодні вивезти на тракторі який щомісяця збирає його від населення! Пожежу вдалось загасити силами рятувальників з міста Нововолинськ. Сухостій у цьому місті запалюють регулярно. Вигоріло орієнтовно три гектари поля. Дивом не запалали поля з пшеницею!”, — йдеться у дописі.
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