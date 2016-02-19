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Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля

Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Невідомі вивезли на поле та підпалили побутове сміття поблизу села Стара Лішня Іваничівського району. У результаті — вигоріли три гектари поля.

Про це йдеться на сторінці Старолішнянської сільської ради у Facebook, – пише «Волинь online».

“Завдяки уважності та небайдужості випадкового тракториста вдалось уникнути лиха. За селом Стара Лішня бездумно та безвідповідально хтось вивіз та запалив побутове сміття. За збігом обставин це ж сміття можна було сьогодні вивезти на тракторі який щомісяця збирає його від населення! Пожежу вдалось загасити силами рятувальників з міста Нововолинськ. Сухостій у цьому місті запалюють регулярно. Вигоріло орієнтовно три гектари поля. Дивом не запалали поля з пшеницею!”, — йдеться у дописі.

Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля

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Теги: сміття, палії, Волинь, закон, злочин, Старолішнянська сільрада, вогонь
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