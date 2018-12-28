У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
Сьогодні, 16:42
Майданчик для занять воркаутом у Луцьку заріс травою.
Про це на платформі Відкрите місто пише Василь Романюк,– повідомляє «Район».
«У дворі поблизу буд.23 по пр. Молоді, де знаходиться майданчик для занять воркаут, необхідно скосити високу траву», – йдеться в його повідомленні.
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Про це на платформі Відкрите місто пише Василь Романюк,– повідомляє «Район».
«У дворі поблизу буд.23 по пр. Молоді, де знаходиться майданчик для занять воркаут, необхідно скосити високу траву», – йдеться в його повідомленні.
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