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У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити

У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
Майданчик для занять воркаутом у Луцьку заріс травою.

Про це на платформі Відкрите місто пише Василь Романюк,– повідомляє «Район».

«У дворі поблизу буд.23 по пр. Молоді, де знаходиться майданчик для занять воркаут, необхідно скосити високу траву», – йдеться в його повідомленні.

У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити

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Теги: трава, Луцьк, Відкрите місто, прохання
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