У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити





Про це на платформі Відкрите місто пише Василь Романюк,– повідомляє



«У дворі поблизу буд.23 по пр. Молоді, де знаходиться майданчик для занять воркаут, необхідно скосити високу траву», – йдеться в його повідомленні.





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