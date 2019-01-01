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У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»

У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
Під час свого виступу на дні народженні ТРЦ «ПортCity» мегапопулярний Дзідзьо запросив на сцену юного волинянина Ярослава Карпука, що бере участь у телешоу «Голос країни. Діти».

Святкували п’яту річницю одного із найбільших торгово-розважальних центрів Волині у суботу, 29 червня.

Ярослав Карпук зі Старої Вижівки, що у Волинській області, продовжує брати участь у новому сезоні телешоу і змагається за першість у команді Дзідзьо.

«Зірка Волині, а невдовзі і всієї України, максимально талановитий Ярослав Карпук», – представив Дзідзьо свого молодого колегу публіці і просив усіх земляків Ярослава голосувати за нього.

Юнак заспівав популярну англомовну пісню і підкорив серця усіх гостей концерту. Йому аплодували, бажали успіхів і перемоги на головному вокальному шоу країни.

У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»



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Теги: Волинь, Ярослав Карпук, Голос діти, Порт Сіті, Луцьк
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