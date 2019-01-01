У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
Сьогодні, 13:10
Під час свого виступу на дні народженні ТРЦ «ПортCity» мегапопулярний Дзідзьо запросив на сцену юного волинянина Ярослава Карпука, що бере участь у телешоу «Голос країни. Діти».
Святкували п’яту річницю одного із найбільших торгово-розважальних центрів Волині у суботу, 29 червня.
Ярослав Карпук зі Старої Вижівки, що у Волинській області, продовжує брати участь у новому сезоні телешоу і змагається за першість у команді Дзідзьо.
«Зірка Волині, а невдовзі і всієї України, максимально талановитий Ярослав Карпук», – представив Дзідзьо свого молодого колегу публіці і просив усіх земляків Ярослава голосувати за нього.
Юнак заспівав популярну англомовну пісню і підкорив серця усіх гостей концерту. Йому аплодували, бажали успіхів і перемоги на головному вокальному шоу країни.
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Святкували п’яту річницю одного із найбільших торгово-розважальних центрів Волині у суботу, 29 червня.
Ярослав Карпук зі Старої Вижівки, що у Волинській області, продовжує брати участь у новому сезоні телешоу і змагається за першість у команді Дзідзьо.
«Зірка Волині, а невдовзі і всієї України, максимально талановитий Ярослав Карпук», – представив Дзідзьо свого молодого колегу публіці і просив усіх земляків Ярослава голосувати за нього.
Юнак заспівав популярну англомовну пісню і підкорив серця усіх гостей концерту. Йому аплодували, бажали успіхів і перемоги на головному вокальному шоу країни.
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