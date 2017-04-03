вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»

Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»
У Луцьку водій маршрутки тягнув жінку за руки і випхав її із салону транспорту, бо не хотів везти до кінцевої зупинки одну пасажирку.

Про ситуацію, що трапилася вночі 29 червня написала Iryna Haranchevska у Facebook, зазначила, що потерпіла – її мама.

"Моя мама повідомила про це лише у міську раду «15-80», ми так робимо зазвичай. Вона – на емоціями і вже вдома, не хоче повідомляти поліцію, можливо завтра", – написала жінка.

Відомо, що це трапилося у маршрутному таксі №19, поблизу розважального центру Адреналін сіті.

"Я знаю, що є нюанси із графіком роботи маршруток 19 та 24, але ніде публічно ми не бачимо позначки, що ввечері маршрутка не доїжджає. Написано - КРЗ", – розлючено зазначає Iryna Haranchevska.

Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»


Головне фото – ілюстративне!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, маршрутки, скарга, сканділ, хам
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»
Сьогодні, 13:47
У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
Сьогодні, 13:10
Білик, Дзідзьо і неймовірна кількість людей: грандіозне святкування дня народження «ПортCity», ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:25
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Сьогодні, 11:55
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
У Луцьку водій виставив із автобуса інваліда І групи У Луцьку водій виставив із автобуса інваліда І групи
03 квітень, 2017, 18:09
У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО У Луцьку на ходу задимілась маршрутка. ФОТО
23 червень, 13:34
У луцькій маршрутці травмувалася іноземка У луцькій маршрутці травмувалася іноземка
23 червень, 11:55
«Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки «Зшиті» степлером діри у підлозі: показали жахливий стан луцької маршрутки
06 червень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»
Сьогодні, 13:47
 0
У Луцьку Дзідзьо запросив на сцену волинянина із «Голосу країни. Діти»
Сьогодні, 13:10
 0
Білик, Дзідзьо і неймовірна кількість людей: грандіозне святкування дня народження «ПортCity», ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:25
 0
Через паліїв сміття на Волині вигоріло три гектари поля
Сьогодні, 11:55
 0
Луцькі «Бешкетники» перемогли на конкурсі талантів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿