Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»

У Луцьку водій маршрутки тягнув жінку за руки і випхав її із салону транспорту, бо не хотів везти до кінцевої зупинки одну пасажирку.Про ситуацію, що трапилася вночі 29 червня написалау Facebook, зазначила, що потерпіла – її мама."Моя мама повідомила про це лише у міську раду «15-80», ми так робимо зазвичай. Вона – на емоціями і вже вдома, не хоче повідомляти поліцію, можливо завтра", – написала жінка.Відомо, що це трапилося у маршрутному таксі №19, поблизу розважального центру Адреналін сіті."Я знаю, що є нюанси із графіком роботи маршруток 19 та 24, але ніде публічно ми не бачимо позначки, що ввечері маршрутка не доїжджає. Написано - КРЗ", – розлючено зазначає Iryna Haranchevska.