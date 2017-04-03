Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»
Сьогодні, 13:47
У Луцьку водій маршрутки тягнув жінку за руки і випхав її із салону транспорту, бо не хотів везти до кінцевої зупинки одну пасажирку.
Про ситуацію, що трапилася вночі 29 червня написала Iryna Haranchevska у Facebook, зазначила, що потерпіла – її мама.
"Моя мама повідомила про це лише у міську раду «15-80», ми так робимо зазвичай. Вона – на емоціями і вже вдома, не хоче повідомляти поліцію, можливо завтра", – написала жінка.
Відомо, що це трапилося у маршрутному таксі №19, поблизу розважального центру Адреналін сіті.
"Я знаю, що є нюанси із графіком роботи маршруток 19 та 24, але ніде публічно ми не бачимо позначки, що ввечері маршрутка не доїжджає. Написано - КРЗ", – розлючено зазначає Iryna Haranchevska.
Головне фото – ілюстративне!
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Про ситуацію, що трапилася вночі 29 червня написала Iryna Haranchevska у Facebook, зазначила, що потерпіла – її мама.
"Моя мама повідомила про це лише у міську раду «15-80», ми так робимо зазвичай. Вона – на емоціями і вже вдома, не хоче повідомляти поліцію, можливо завтра", – написала жінка.
Відомо, що це трапилося у маршрутному таксі №19, поблизу розважального центру Адреналін сіті.
"Я знаю, що є нюанси із графіком роботи маршруток 19 та 24, але ніде публічно ми не бачимо позначки, що ввечері маршрутка не доїжджає. Написано - КРЗ", – розлючено зазначає Iryna Haranchevska.
Головне фото – ілюстративне!
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