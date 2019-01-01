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Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька

Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька
Народна артистка України Ірина Білик завітала на святковий концерт до Луцька в честь дня народження торгово-розважального центру «ПортCity» і після свого виступу залюбки поділилася враженнями від прийому у місті.

«Я сьогодні задоволена бачити своїх прихильників. На жаль, не так часто я буваю у Луцьку, лише на великих сольних концертах. Ото ж, дорогі мої, кохані, Луцьк, я вас усіх дуже люблю. Зустрічі із шанувальниками та колегами – найкраще, що може бути у моєму житті», – сказала Ірина Миколаївна.

Співачка не забула привітати і ТРЦ «ПортCity» з днем народження, зазначила, що цей центр їй сподобався.

До слова, на запитання журналістів Ірина Білик відповідала українською.

Під час виступу виконувала не тільки свої найвідоміші хіти, а й композиції інших українських виконавців. Її концерт тривав близько години.

Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька
Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька
Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька

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Теги: Ірина Білик, Луцьк, Порт сіті, концерт, вокал
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