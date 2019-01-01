Ірина Білик поділилася враженнями від Луцька

Ірина Білик завітала на святковий концерт до Луцька в честь



«Я сьогодні задоволена бачити своїх прихильників. На жаль, не так часто я буваю у Луцьку, лише на великих сольних концертах. Ото ж, дорогі мої, кохані, Луцьк, я вас усіх дуже люблю. Зустрічі із шанувальниками та колегами – найкраще, що може бути у моєму житті», – сказала Ірина Миколаївна.



Співачка не забула привітати і ТРЦ «ПортCity» з днем народження, зазначила, що цей центр їй сподобався.



До слова, на запитання журналістів Ірина Білик відповідала українською.



Під час виступу виконувала не тільки свої найвідоміші хіти, а й композиції інших українських виконавців. Її концерт тривав близько години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народна артистка Українизавітала на святковий концерт до Луцька в честь дня народження торгово-розважального центру «ПортCity» і після свого виступу залюбки поділилася враженнями від прийому у місті.«Я сьогодні задоволена бачити своїх прихильників. На жаль, не так часто я буваю у Луцьку, лише на великих сольних концертах. Ото ж, дорогі мої, кохані, Луцьк, я вас усіх дуже люблю. Зустрічі із шанувальниками та колегами – найкраще, що може бути у моєму житті», – сказала Ірина Миколаївна.Співачка не забула привітати і ТРЦ «ПортCity» з днем народження, зазначила, що цей центр їй сподобався.До слова, на запитання журналістів Ірина Білик відповідала українською.Під час виступу виконувала не тільки свої найвідоміші хіти, а й композиції інших українських виконавців. Її концерт тривав близько години.

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