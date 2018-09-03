Домініканець намагався «проскочити» через «Ягодин» за чужим паспортом





У пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув рейсовий автобус «Київ – Варшава». На контроль один із пасажирів надав закордонний паспорт громадянина Іспанії. Але під час ідентифікації особи за ознаками зовнішності шляхом безпосереднього зіставлення з фото прикордонники помітили відмінності із зображенням в документі. В ході детальної перевірки охоронці кордону встановили, що паспортний документ не належить цьому пасажиру, – повідомляє



Згодом з’ясувалося, що у чоловіка є його справжній паспорт громадянина Домініканської Республіки, по якому він нещодавно в’їхав на територію України.



Чужий паспорт прикордонники вилучили, а 33-річного іноземця затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП.



Наразі правоохоронці з’ясовують наміри іноземця та інші обставини справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону припинили наміри іноземця виїхати до Польщі за чужим закордонним паспортом.У пункт пропуску «Ягодин» на виїзд з України прибув рейсовий автобус «Київ – Варшава». На контроль один із пасажирів надав закордонний паспорт громадянина Іспанії. Але під час ідентифікації особи за ознаками зовнішності шляхом безпосереднього зіставлення з фото прикордонники помітили відмінності із зображенням в документі. В ході детальної перевірки охоронці кордону встановили, що паспортний документ не належить цьому пасажиру, – повідомляє «Район.Любомль» Згодом з’ясувалося, що у чоловіка є його справжній паспорт громадянина Домініканської Республіки, по якому він нещодавно в’їхав на територію України.Чужий паспорт прикордонники вилучили, а 33-річного іноземця затримали та притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП.Наразі правоохоронці з’ясовують наміри іноземця та інші обставини справи.

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