вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України

Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України
Волинянин Роман Бурда став бронзовим призером чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувався у Луцьку 28-30 червня.

Так, вихованець Ковельської ДЮСШ Роман Бурда посів третє місце у дисципліні «потрійний стрибок». Результат спортсмена– 14.72/+2.8. Тренують легкоатлета Карпук П.М., Клімашевська О.М., Голубцов А.В. Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Відзначимо, що друге місце зайняв представник Одещини Владислав Шепелєв, а золото виборов представник Донецької області Артем Коноваленко.

Нагадаємо, що раніше волинянка Дарина Касян стала переможницею у дисципліні спортивна ходьба (10 тисяч метрів). Також призові місця зайняли представники Волинської області Тарас Корецький, Іванна Кух та Анна Даценко. Порадували волинських вболівальників і метальники Дмитро Кальков та Олена Хамаза завоювали срібні медалі.

Головне фото- ілюстративне!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, змагання, легка атлетика, потрійний стрибок, чемпіонат України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
Сьогодні, 16:42
Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:11
Домініканець намагався «проскочити» через «Ягодин» за чужим паспортом
Сьогодні, 15:24
У Луцьку горить новобудова, де розташований ресторан «На вогні», ФОТО
Сьогодні, 15:21
Травник із Полісся розповів про секрети нетрадиційного лікування
Сьогодні, 14:58
Схожі новини
У Луцьку стартував Чемпіонат України з легкої атлетики. ФОТО У Луцьку стартував Чемпіонат України з легкої атлетики. ФОТО
18 липень, 2018, 18:12
Волинські спортсмени завоювали першість на всеукраїнських змаганнях з ходьби Волинські спортсмени завоювали першість на всеукраїнських змаганнях з ходьби
11 березень, 2018, 22:35
У Луцьку збірна України тріумфувала на легкоатлетичних змаганнях У Луцьку збірна України тріумфувала на легкоатлетичних змаганнях
14 травень, 2017, 07:12
Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України Волинські спортсмени отримали медалі на чемпіонаті України
29 червень, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майдачник для воркауту обріс травою, люди просять негайно покосити
Сьогодні, 16:42
 0
Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:11
 0
Домініканець намагався «проскочити» через «Ягодин» за чужим паспортом
Сьогодні, 15:24
 0
У Луцьку горить новобудова, де розташований ресторан «На вогні», ФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
Травник із Полісся розповів про секрети нетрадиційного лікування
Сьогодні, 14:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿