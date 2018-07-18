Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України

Роман Бурда став бронзовим призером чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувався у Луцьку 28-30 червня.



Так, вихованець Ковельської ДЮСШ Роман Бурда посів третє місце у дисципліні «потрійний стрибок». Результат спортсмена– 14.72/+2.8. Тренують легкоатлета Карпук П.М., Клімашевська О.М., Голубцов А.В. Про це повідомляє Інформаційне агентство



Відзначимо, що друге місце зайняв представник Одещини Владислав Шепелєв, а золото виборов представник Донецької області Артем Коноваленко.



Нагадаємо, що раніше волинянка Дарина Касян стала переможницею у дисципліні спортивна ходьба (10 тисяч метрів). Також призові місця зайняли представники Волинської області Тарас Корецький, Іванна Кух та Анна Даценко. Порадували волинських вболівальників і метальники Дмитро Кальков та Олена Хамаза завоювали срібні медалі.



Головне фото- ілюстративне!

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