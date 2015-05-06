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В РДА на Волині проводять службове розслідування через корупцію

В РДА на Волині проводять службове розслідування через корупцію
Голова Старовижівської РДА Анатолій Бринчук підписав розпорядження «Про проведення службового розслідування».

Розслідування проводять з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це інформує Район.Стара Вижівка.

«Провести з 19 червня по 1 серпня 2019 року службове розслідування щодо визначення підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності завідувача сектору з питань мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату Старовижівської районної державної адміністрації Вадима Люклянчука, як такого, що вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною 2 статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – ідеться у документі.

У зв’язку з розслідуванням створили спеціальну комісію, в яку входять: Адам Малюта – голова комісії керівник апарату райдержадміністрації, Ірина Карпук – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, Юлія Труш – головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації, Валентина Хвищук – завідувач сектору з питань персоналу апарату райдержадміністрації, Іван Ярмолюк – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

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Теги: Стара Вижівка, РДА, корупція, службове розслідування
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