Для діток на Волині організували православний молодіжний табір

Юрій Близнюк, провели десятий православний молодіжний табір.



Дітей розмістили у наметовому містечку поблизу с. Куликовичі на Маневиччині. На цій місцині знаходиться каплиця Волинської ікони Божої Матері, яку торік освятив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Цьогоріч владика теж відкривав таборування - йдеться на



Учасники брали участь у різних естафетах, спортивних іграх, спілкувалися з панотцями, а також членами Волинського осередку Спілки християнських письменників, знайомилися з новими друзями.



Ці таборування дали поштовх для організації подібних заходів відпочинку для молоді в деканатах. Зокрема, після єпархіального табору на цій території розмістять дітей із Маневицького благочиння. Подібні заходи проходитимуть і в інших деканатах єпархії.





За словами о. Юрія, активно долучилися до організації проєкту: маневицький декан протоієрей Андрій Закидальський, протоієреї Іван Гуреєв, священники Валерій Братунь, Олег Чвир, Микола Царик, Володимир Гавран, Сергій Криєнтний. Це душпастирі з різних благочинь нашої єпархії.

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