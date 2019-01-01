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Диво в Іспанії: під час пожежі вогонь не зачепив скульптуру Богородиці, вцілили навіть квіти. ФОТО

Диво в Іспанії: під час пожежі вогонь не зачепив скульптуру Богородиці, вцілили навіть квіти. ФОТО
На військовій базі в Ель Ґолосо, неподалік Мадрида, де розташовується бронепіхотна бригада «Гуадаррама», вибухнула пожежа, та вогонь не зачепив скульптури Матері Божої Лурдської.

Як повідомляють медіа, коли вогонь збили, виявилося, що посеред попелища стоїть неушкоджена скульптура Матері Божої Лурдської. Як статуя, так і трава та квіти біля неї абсолютно не постраждали від пожежі, що спалахнула в день найвищої спеки, – передає coma.

Достеменно ніхто не розуміє, як це могло статися. Навіть на підставці, в якій стояли квіти, не виявлено сліду сажі чи диму, що для пожежі завжди є звичним. Цікаво, що більшість солдатів навіть не знали, що на території цієї частини є статуя Матері Божої Лурдської, бо навколо розрослися бур’яни.

Доказом істинності події служить фотознімок.

Диво в Іспанії: під час пожежі вогонь не зачепив скульптуру Богородиці, вцілили навіть квіти. ФОТО

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Теги: Іспанія, скульптура, Богородиця, пожежа, поле
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