Диво в Іспанії: під час пожежі вогонь не зачепив скульптуру Богородиці, вцілили навіть квіти. ФОТО





Як повідомляють медіа, коли вогонь збили, виявилося, що посеред попелища стоїть неушкоджена скульптура Матері Божої Лурдської. Як статуя, так і трава та квіти біля неї абсолютно не постраждали від пожежі, що спалахнула в день найвищої спеки, – передає



Достеменно ніхто не розуміє, як це могло статися. Навіть на підставці, в якій стояли квіти, не виявлено сліду сажі чи диму, що для пожежі завжди є звичним. Цікаво, що більшість солдатів навіть не знали, що на території цієї частини є статуя Матері Божої Лурдської, бо навколо розрослися бур’яни.



Доказом істинності події служить фотознімок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На військовій базі в Ель Ґолосо, неподалік Мадрида, де розташовується бронепіхотна бригада «Гуадаррама», вибухнула пожежа, та вогонь не зачепив скульптури Матері Божої Лурдської.Як повідомляють медіа, коли вогонь збили, виявилося, що посеред попелища стоїть неушкоджена скульптура Матері Божої Лурдської. Як статуя, так і трава та квіти біля неї абсолютно не постраждали від пожежі, що спалахнула в день найвищої спеки, – передає coma Достеменно ніхто не розуміє, як це могло статися. Навіть на підставці, в якій стояли квіти, не виявлено сліду сажі чи диму, що для пожежі завжди є звичним. Цікаво, що більшість солдатів навіть не знали, що на території цієї частини є статуя Матері Божої Лурдської, бо навколо розрослися бур’яни.Доказом істинності події служить фотознімок.

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