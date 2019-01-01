На Херсонщині 9-річна школярка скоїла самогубство





Напередодні ввечері близько 18.30 мати дівчинки прийшла додому. Тоді жінка виявила, що двері ванної кімнати були зачинені зсередини. Занепокоєна жінка покликала чоловіка, вони разом вибили двері і виявили страшну знахідку. Про це повідомляє прес-служба управління нацполіції у Херсонській області, – інформує



Коли батьки вибили двері, вони побачили, що на дверній ручці висить тіло дев’ятирічної доньки. Нажахані батьки одразу звернулись до поліції. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Білозерського району Херсонської області.



Правоохоронці вже почали опитувати родичів, батьків та друзів дівчинки. Також проводиться перевірка соціальних мереж — поліція намагається встановити, чи були у загиблої акаунти.



Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Херсонській області дев’ятирічна дівчинка покінчила життя самогубством. Тіло дитини виявили її батьки.Напередодні ввечері близько 18.30 мати дівчинки прийшла додому. Тоді жінка виявила, що двері ванної кімнати були зачинені зсередини. Занепокоєна жінка покликала чоловіка, вони разом вибили двері і виявили страшну знахідку. Про це повідомляє прес-служба управління нацполіції у Херсонській області, – інформує Ракурс Коли батьки вибили двері, вони побачили, що на дверній ручці висить тіло дев’ятирічної доньки. Нажахані батьки одразу звернулись до поліції. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Білозерського району Херсонської області.Правоохоронці вже почали опитувати родичів, батьків та друзів дівчинки. Також проводиться перевірка соціальних мереж — поліція намагається встановити, чи були у загиблої акаунти.Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «самогубство»).

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