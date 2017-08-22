У Володимирі відбувся турнір з пляжного волейболу. ФОТО





Організатор заходу – управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Про це пише



За правилами пляжного волейболу кожна команда складалася з двох людей. Переможці і призери турніру отримали нагороди від спонсорів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го червня на міському пляжі біля Зарічансього мосту відбувся турнір із пляжного волейболу. Участь у турнірі взяло 9 команд.Організатор заходу – управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Про це пише БУГ За правилами пляжного волейболу кожна команда складалася з двох людей. Переможці і призери турніру отримали нагороди від спонсорів.

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