У Володимирі відбувся турнір з пляжного волейболу. ФОТО
Сьогодні, 05:22
30-го червня на міському пляжі біля Зарічансього мосту відбувся турнір із пляжного волейболу. Участь у турнірі взяло 9 команд.
Організатор заходу – управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Про це пише БУГ.
За правилами пляжного волейболу кожна команда складалася з двох людей. Переможці і призери турніру отримали нагороди від спонсорів.
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Організатор заходу – управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради. Про це пише БУГ.
За правилами пляжного волейболу кожна команда складалася з двох людей. Переможці і призери турніру отримали нагороди від спонсорів.
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