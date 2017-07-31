У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
Сьогодні, 01:26
30-го червня у Володимирі-Волинському відбувся турнір з кросфіту. Учасники змагань виконали ряд силових вправ, а також вправ на витривалість і швидкість.
Відбулися змагання біля стін культурно-мистецького центру - пише БУГ.
Учасникам запропонували такі комплекси вправ: станова тяга штанга 95 кг по 10 разів, махи двома руками гирею 32 кг. (10 разів), присідання з пивною діжкою 50 кг. (10 разів), перекидання колеса від БТР (10 разів), бурпі – 10 разів.
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Відбулися змагання біля стін культурно-мистецького центру - пише БУГ.
Учасникам запропонували такі комплекси вправ: станова тяга штанга 95 кг по 10 разів, махи двома руками гирею 32 кг. (10 разів), присідання з пивною діжкою 50 кг. (10 разів), перекидання колеса від БТР (10 разів), бурпі – 10 разів.
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