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У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО

У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
30-го червня у Володимирі-Волинському відбувся турнір з кросфіту. Учасники змагань виконали ряд силових вправ, а також вправ на витривалість і швидкість.

Відбулися змагання біля стін культурно-мистецького центру - пише БУГ.

Учасникам запропонували такі комплекси вправ: станова тяга штанга 95 кг по 10 разів, махи двома руками гирею 32 кг. (10 разів), присідання з пивною діжкою 50 кг. (10 разів), перекидання колеса від БТР (10 разів), бурпі – 10 разів.

У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО
У місті на Волині пройшли змагання з кросфіту. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, змагання, кросфіт
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