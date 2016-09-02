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Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового

Петиція: у Луцьку просять облаштувати автостоянку біля пологового
Лучанин Вадим Корнилюк зареєстрував петицію про створення автомобільної зони для відвідувачів пологового будинку, що на вулиці Гулака-Артемовського.

Відповідне звернення він зареєстрував на платформі Єдина система місцевих петицій.

"Ця проблема створює незручності, як жителям прилеглих будинків, двори, яких протягом дня заповнені автомобілями (які доречі не надто переймаються швидкістю руху у пішохідній зоні) і часто перекривають рух для жителів будинку.

Так само це створює незручності для відвідувачів пологового будинку, стоянка автомобілів вздовж пологового будинку заборонена, зважаючи на стан жінок, які відвідують даний заклад, їх часто привозять на автомобілях аби полегшити доїзд до пологового у громадському транспорті.

Також накопичення автомобілів створює перешкоди для руху швидкої допомоги, яка часто на останніх 100 метрах до пологового або до обласної клінічної лікарні (яка знаходиться поруч) не може довезти пацієнтів", - написав чоловік.

Наразі петиція набрала 41 голос. До кінця збору підписів залишилось 7 днів.

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Теги: автостоянка, пологовий, Луцьк, петиція
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