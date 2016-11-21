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«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків

«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків
З 8 липня в Україні продаватимуть квитки на потяг за 60 діб до дати відправлення. Тепер поїздки можна планувати за два місяці.

Про це повідомляють в Укрзалізниці.

“Ця послуга доступна для кількох популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкових вагонів”, – йдеться у повідомленні.

Продаж квитків буде доступний для всіх потягів категорії «Нічний експрес», окрім № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ.

Також за 60 днів можна буде купити квитки до країн Європи. Це напрями до Відня, Бухареста, Вроцлава та Кошице.

На потяги інших категорій квитки продаватимуть за 45 днів, як і раніше. На швидкісні Інтерсіті та Інтерсіті+ – за 30 діб до відправлення потяга.

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Теги: Укрзалізниця, квиток, попередній продаж
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