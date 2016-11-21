«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків





Про це повідомляють в



“Ця послуга доступна для кількох популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкових вагонів”, – йдеться у повідомленні.



Продаж квитків буде доступний для всіх потягів категорії «Нічний експрес», окрім № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ.



Також за 60 днів можна буде купити квитки до країн Європи. Це напрями до Відня, Бухареста, Вроцлава та Кошице.



На потяги інших категорій квитки продаватимуть за 45 днів, як і раніше. На швидкісні Інтерсіті та Інтерсіті+ – за 30 діб до відправлення потяга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 8 липня в Україні продаватимуть квитки на потяг за 60 діб до дати відправлення. Тепер поїздки можна планувати за два місяці.Про це повідомляють в Укрзалізниці “Ця послуга доступна для кількох популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкових вагонів”, – йдеться у повідомленні.Продаж квитків буде доступний для всіх потягів категорії «Нічний експрес», окрім № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ.Також за 60 днів можна буде купити квитки до країн Європи. Це напрями до Відня, Бухареста, Вроцлава та Кошице.На потяги інших категорій квитки продаватимуть за 45 днів, як і раніше. На швидкісні Інтерсіті та Інтерсіті+ – за 30 діб до відправлення потяга.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію