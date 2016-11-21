«Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків
Сьогодні, 06:35
З 8 липня в Україні продаватимуть квитки на потяг за 60 діб до дати відправлення. Тепер поїздки можна планувати за два місяці.
Про це повідомляють в Укрзалізниці.
“Ця послуга доступна для кількох популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкових вагонів”, – йдеться у повідомленні.
Продаж квитків буде доступний для всіх потягів категорії «Нічний експрес», окрім № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ.
Також за 60 днів можна буде купити квитки до країн Європи. Це напрями до Відня, Бухареста, Вроцлава та Кошице.
На потяги інших категорій квитки продаватимуть за 45 днів, як і раніше. На швидкісні Інтерсіті та Інтерсіті+ – за 30 діб до відправлення потяга.
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Про це повідомляють в Укрзалізниці.
“Ця послуга доступна для кількох популярних поїздів внутрішнього та міжнародного сполучення й безпересадкових вагонів”, – йдеться у повідомленні.
Продаж квитків буде доступний для всіх потягів категорії «Нічний експрес», окрім № 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка, № 10/9 Київ – Маріуполь, № 20/19 Київ – Лисичанськ.
Також за 60 днів можна буде купити квитки до країн Європи. Це напрями до Відня, Бухареста, Вроцлава та Кошице.
На потяги інших категорій квитки продаватимуть за 45 днів, як і раніше. На швидкісні Інтерсіті та Інтерсіті+ – за 30 діб до відправлення потяга.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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